Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 15 de septiembre

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre

El dólar oficial opera a $1.414,58 para la compra y a $1.467,42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vende a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.