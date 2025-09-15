SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
15 de septiembre 2025 - 10:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 15 de septiembre

dolar blue vivo inversiones mercados bonos
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, tras registrar su mayor suba semanal en dos meses ($15), según los operadores de la city consultados por Ámbito.

En tanto, el dólar oficial saltó casi $100 en la semana y quedó a solo 1,3% del techo de la banda tras revés electoral para LLA. El mercado se concentra hoy en la presentación del Presupuesto 2026 que dará a conocer el Gobierno, y cómo opere el mercado cambiario sobre todo el dólar oficial en esta jornada.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de septiembre

El dólar oficial opera a $1.414,58 para la compra y a $1.467,42 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vende a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 15 de septiembre

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El informal subió el viernes $15 en el día y $60 (+4,4%) en la semana.

Dólar: advierten las cinco razones para dejar flotar (en serio) al peso

Por Jorge Herrera

Un miembro de Cato Institute le señala al Presidente Milei la inconsistencia del sistema cambiario implementado y le explica por qué debe dejar flotar el peso para no poner en riesgo las mejoras económicas logradas.

Javier Milei presenta el Presupuesto 2026 en medio de la crisis política y de dudas sobre el rumbo económico

El presidente no acudirá al Congreso, en el momento más bajo de su relación con ese poder.

Carla Martín Bonito, titular de COPAL: "El consumo se está recuperando de manera dispar"

Por Liliana Franco

La industria de alimentos y bebidas se viene recuperando de manera dispar, aseguran desde el sector. Cuentan con “un enorme potencial exportador”, pero afronta costos logísticos que se ubican 40% por encima del promedio regional. Las empresas jaqueadas por problemas impositivos: las provincias demoran hasta 8 años en devolver saldos a favor en ingresos brutos.

Javier Milei ante otra semana crítica: Presupuesto, interna de Gabinete y rechazo a vetos en el Congreso

Por Ezequiel Rudman

El Gobierno sigue en shock por la derrota bonaerense y enfrenta un complicado escenario político, económico y judicial de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Dilema con el dólar: Luis Caputo promete defender techo de la banda, pero insinúa flexibilidad poselectoral

Por Julián Guarino

Distintas reuniones que mantuvo el ministro dan cuenta de que habrá cambios después de octubre. Buscan foto de Javier Milei con Bessent y Georgieva en diez días.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $21 (+1,5%), hasta los $1.453.

