Coimas en la ANDIS: la justicia acorrala a la familia Kovalivker con más allanamientos







Dos operativos se realizaron en barrios privados. El consultor Fernando Cerimedo confirmó este jueves que el extitular de ANDIS le habló de hechos de corrupción.

Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La Justicia ordenó nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramado de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Este jueves, el consultor Fernando Cerimendo declaró, en Comodoro Py ante el fiscal Picardi, que el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, le habló de hechos de corrupción.

Dos de los tres operativos dispuestos son realizados en barrios privados: "Hay estricto secreto de sumario, no vamos a dar los lugares de allanamientos pero sí decir que son tres los que se están realizando en este momento en la causa. Hay dos que son en barrios privados que ayer fueron identificados en la declaración testimonial, en calidad de testigo, de Cerimedo", expresó la periodista Vanesa Petrillo.

La causa se encuentra, en este momento, avanzando en la Justicia y se esperan nuevas medidas para las próximas horas.

la Justicia ordenó el bloqueo de cajas de seguridad de los hermanos Kovalivker En las ultimas horas, la Justicia solicitó diligencias vinculadas a cajas de seguridad en bancos y lugares privados que pertenecen a los imputados y sus familiares.

Estas medidas fueron ordenadas por el fiscal en la causa de Spagnuolo, Franco Picardi. Las mismas tendrán por objetivos bloquear ciertas cajas de seguridad para que no puedan ser utilizadas, mientras se desenvuelve la investigación entorno a los audios filtrados. La investigación comenzó cuando se filtraron audios del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo, quien apuntaba contra funcionarios del Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de gestión institucional, Eduardo "Lule" Menem, por un presunto esquema de coimas, en que también se involucra a la droguería Suizo Argentino, en manos de la familia Kovalivker.