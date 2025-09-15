Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 15 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue aumentó $60 la semana pasada. Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El informal subió $15 en el día y $60 (+4,4%) en la semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $21 (+1,5%), hasta los $1.453.

Valor del MEP hoy, lunes 15 de septiembre El dólar MEP opera a $1.463,66 y la brecha contra el mayorista es de 0,7%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 15 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,60, por lo cual la brecha es de 1,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.455,12, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.988, según Binance.