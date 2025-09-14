Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado

Entre el 15 y el 19 de septiembre, los mercados estarán atentos a un cúmulo de datos económicos y decisiones de política monetaria que pueden marcar el pulso financiero global y local. El protagonismo se lo llevará la Reserva Federal (Fed), que podría bajar su tasa en 25 puntos básicos tras la desaceleración del mercado laboral. Por otro lado, en Argentina se seguirá monitoreando variables como el dólar, el riesgo país y la intervención que mantenga el Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios, además de la presentación del Presupuesto 2026. Uno por uno, los datos clave día por día.
Lunes 15 de septiembre
El Gobierno envía el Presupuesto 2026 al Congreso.
China: producción industrial (agosto) y ventas minoristas (agosto).
Martes 16 de septiembre
INDEC: publicación de la Utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) de julio.
Reino Unido: tasa ILO de desempleo (julio).
Alemania: índice ZEW de sentimiento económico (septiembre).
Eurozona: producción industrial (julio).
Canadá: IPC (agosto).
Estados Unidos: ventas minoristas (agosto).
Miércoles 17 de septiembre
El INDEC publicará el PBI del segundo trimestre, el índice del costo de la construcción (ICC) de agosto y el sistema de índices de precios mayorists (SIPM) de agosto.
Japón: exportaciones e importaciones (agosto).
Reino Unido: IPC (agosto).
Europa: IPC (agosto).
Banco de Canadá (BoC): decisión de tasas.
Reserva Federal (Fed): decisión de tasas y publicación de proyecciones.
META: conferencia anual Meta Connect con anuncios sobre inteligencia artificial.
Jueves 18 de septiembre
INDEC publica los indicadores socioeconómicos del mercado del trabajo del segundo trimestre, el Intercambio Comercial Argentino (ICA) de agosto y el resultado fiscal.
Banco de Inglaterra (BoE): decisión de tasas.
Estados Unidos: pedidos semanales de subsidio por desempleo.
Viernes 19 de septiembre
BCRA: publicación del Informe sobre Bancos de julio.
Japón: IPC nacional (agosto).
Banco de Japón (BoJ): decisión de tasas.
Alemania: índice de precios de producción (agosto).
Reino Unido: ventas minoristas (agosto).
