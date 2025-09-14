Las claves de la semana: los datos económicos y financieros que seguirá de cerca el mercado

Decisiones de política monetaria en EEUU, indicadores sobre el PBI de la Argentina en el segundo trimestre y la presentación del Presupuesto 2026 en el Congreso serán los indicadores a seguir esta semana.

Entre el 15 y el 19 de septiembre, los mercados estarán atentos a un cúmulo de datos económicos y decisiones de política monetaria que pueden marcar el pulso financiero global y local. El protagonismo se lo llevará la Reserva Federal (Fed), que podría bajar su tasa en 25 puntos básicos tras la desaceleración del mercado laboral. Por otro lado, en Argentina se seguirá monitoreando variables como el dólar, el riesgo país y la intervención que mantenga el Banco Central (BCRA) en el mercado de cambios, además de la presentación del Presupuesto 2026. Uno por uno, los datos clave día por día.