Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 31 de agosto

El dólar mayorista se ubica a $1.512 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista se mantiene en $1.535 en el Banco Nación y el blue cotiza a en $1.555, mientras que el MEP se ubica a $1.537.
Scott Bessent y Kevin Warsh ordenaron la curva de bonos de EEUU y no hubo tantrum por la suba de tasas que se avecina
El secretario del Tesoro de EEUU evitó un nuevo berrinche de los bonos con recompras de deuda y la amenaza de usar su billón en caja. Warsh, por su parte, recuperó su imagen de halcón en Jackson Hole, pero dejó abierta la duda sobre una suba de tasas en septiembre.