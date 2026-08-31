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31 de agosto 2026 - 09:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 31 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se ubica a $1.512 para la venta este lunes 31 de agosto, en la última rueda del mes. En paralelo, el dólar minorista se mantiene en $1.535 en el Banco Nación y el blue cotiza a en $1.555, mientras que el MEP se ubica a $1.537.

La agenda de este lunes:

  • Luis Caputo participa de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, EEUU, donde se reunirá con Scott Bessent.
  • El INDEC publica la Dotación de Personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades de julio.
  • Se conocen los patentamientos de vehículos y motos 0 km de agosto.
  • Sin mercados en Reino Unido, por feriado.
  • PMI compuesto de agosto en China.

Scott Bessent y Kevin Warsh ordenaron la curva de bonos de EEUU y no hubo tantrum por la suba de tasas que se avecina

El secretario del Tesoro de EEUU evitó un nuevo berrinche de los bonos con recompras de deuda y la amenaza de usar su billón en caja. Warsh, por su parte, recuperó su imagen de halcón en Jackson Hole, pero dejó abierta la duda sobre una suba de tasas en septiembre.

Por José Siaba Serrate

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Salarios, uno por uno: qué trabajadores cobrarán aumentos en septiembre de 2026

Varios gremios aplicarán nuevas escalas, bonos y gratificaciones extraordinarias. Los últimos datos de la Secretaría de Trabajo muestran que los salarios de convenio todavía corren por detrás de la inflación, aunque con fuertes diferencias entre sectores.

Por Giuliana Iglesias

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Federico Sturzenegger admitió la caída del empleo formal y la atribuyó al avance del monotributo

El ministro de Desregulación sostuvo que la caída de los asalariados registrados responde, en parte, al avance del régimen simplificado y destacó que el mercado laboral sumó 500.000 puestos en los últimos tres años.

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Septiembre llega con aumentos en transporte, alquileres, prepagas y más: una a una, de cuánto serán las subas y qué pasará con la inflación

El Estado y las empresas ya definieron los incrementos de tarifas y servicios clave para el próximo mes. Los nuevos montos que entrarán en vigencia el martes 1° de septiembre.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 31 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,21 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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Mercados: dólar, reunión de Luis Caputo con Scott Bessent, recaudación, REM y empleo en EEUU marcan la agenda semanal

En Argentina, el foco estará puesto en el dólar, las tasas, la recaudación y las nuevas proyecciones del Banco Central, mientras Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent en Estados Unidos. En Wall Street, los datos de empleo serán clave para las expectativas sobre la Fed. Además, Shein debutará en la Bolsa de Hong Kong.

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