León XIV en la Argentina: llega una delegación del Vaticano a Buenos Aires para definir los detalles de la visita del Papa al país

Una comitiva de la Santa Sede arribará este domingo a Buenos Aires para avanzar sobre el itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita del Papa León en noviembre.

Representantes de la Santa Sede recorrerán durante los próximos días los escenarios previstos para la visita del Papa. El itinerario definitivo, los actos masivos, los traslados y las medidas de seguridad serán algunos de los puntos que buscarán cerrar.

La cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. Una delegación oficial de la Santa Sede arribará este domingo a Buenos Aires para avanzar en la definición del itinerario, la logística y el operativo de seguridad de la visita que el pontífice realizará en noviembre.

La denominada delegación de avanzada del Vaticano comenzará durante los próximos días una intensa agenda de reuniones y recorridas por los lugares que podrían formar parte del primer viaje de León XIV a la Argentina. El objetivo será revisar sobre el terreno los escenarios previstos para las actividades del Papa y terminar de coordinar los detalles con las autoridades nacionales, la Iglesia argentina y los gobiernos de las jurisdicciones involucradas.

Según trascendió, la comitiva estará encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. A su llegada será recibida por autoridades de la Cancillería y representantes de la Nunciatura Apostólica.

La agenda de la delegación comenzará formalmente el lunes con reuniones con referentes de la Iglesia local y autoridades encargadas de la coordinación del viaje. También están previstas actividades en el Palacio San Martín y encuentros con integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Luego, los representantes del Vaticano recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar los posibles lugares por los que podría transitar León XIV y los escenarios de contacto con los fieles.

La agenda también incluirá una visita a Córdoba, una de las provincias que formará parte de la gira papal. Allí, la comitiva mantendrá reuniones con autoridades eclesiásticas y recorrerá algunos de los lugares previstos para las actividades del Pontífice.

La llegada de León XIV a la Argentina entra en una etapa decisiva. La avanzada del Vaticano comenzará este domingo una serie de reuniones y recorridas para terminar de definir la agenda del Pontífice, que visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Vatican News

Buenos Aires, Luján y Córdoba, los puntos centrales de la gira

La visita de León XIV está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como principales escenarios la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La agenda preliminar contempla actos masivos en la zona del Monumento a los Españoles, una visita a la Basílica de Luján y actividades en Córdoba, aunque el cronograma definitivo todavía se encuentra en proceso de elaboración.

La avanzada del Vaticano también analizará otros puntos que podrían incorporarse al recorrido. Entre ellos figuran instituciones y espacios vinculados a la asistencia social, además de posibles visitas a lugares de fuerte simbolismo religioso y social.

Uno de los desafíos centrales será definir el dispositivo de seguridad para una visita que se espera convoque a miles de personas. Las autoridades nacionales ya comenzaron a trabajar junto con los gobiernos de la Ciudad y las provincias involucradas en cuestiones de logística, presupuesto, comunicación, traslados y organización de los eventos.

El Gobierno realizó durante las últimas semanas distintas reuniones preparatorias para coordinar el operativo. Tras la recorrida de la delegación de la Santa Sede, se prevé una nueva instancia de trabajo entre las jurisdicciones y los equipos encargados de la organización.

La llegada de la avanzada vaticana será, así, una etapa clave para cerrar los detalles de la visita. La expectativa es que el itinerario definitivo de León XIV pueda quedar definido durante las próximas semanas, cuando el Vaticano y las autoridades argentinas terminen de acordar los recorridos, las actividades y el protocolo. La visita tendrá además un fuerte valor histórico: será la primera de un Papa a la Argentina en 39 años, desde el viaje que realizó Juan Pablo II en abril de 1987.

Buscan que "la mayor cantidad de gente" pueda participar del encuentro

Uno de los principales aspectos que todavía deben definirse es el lugar donde se realizará el encuentro multitudinario entre el Papa y los fieles. El objetivo de los organizadores es encontrar un espacio que permita el acceso de la mayor cantidad posible de personas.

Entre las posibilidades apareció inicialmente el Estadio Monumental, aunque su capacidad podría resultar insuficiente para la convocatoria esperada. De todos modos, Colombo aclaró que por el momento no existe ningún sitio descartado. Además del estadio de River Plate, entre las opciones que se analizan figuran la avenida 9 de Julio y el sector del Monumento a los Españoles, dos espacios abiertos que permitirían ampliar considerablemente la cantidad de asistentes.

La elección dependerá también de las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para organizar una visita de estas características. En ese sentido, Francescato informó que durante los primeros días de septiembre llegará a la Argentina un equipo procedente del Vaticano para trabajar sobre el terreno en los últimos preparativos.

La comitiva deberá evaluar cuestiones vinculadas con las medidas de seguridad, los procedimientos de evacuación y los recorridos que realizará León XIV durante su estadía en Buenos Aires y Córdoba.