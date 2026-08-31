Mercados: dólar, reunión de Luis Caputo con Scott Bessent, recaudación, REM y empleo en EEUU marcan la agenda semanal + Agregar ámbito en









En Argentina, el foco estará puesto en el dólar, las tasas, la recaudación y las nuevas proyecciones del Banco Central, mientras Luis Caputo se reunirá con Scott Bessent en Estados Unidos. En Wall Street, los datos de empleo serán clave para las expectativas sobre la Fed. Además, Shein debutará en la Bolsa de Hong Kong.

Las claves de la semana en los mercados. Depositphotos

La primera semana de septiembre llegará con varios datos clave para los mercados, tanto en Argentina como en Estados Unidos. En el plano local, el foco seguirá puesto en el comportamiento del dólar y las tasas de interés luego de las últimas semanas de volatilidad. A su vez, el mercado seguirá de cerca el dato de recaudación tributaria de agosto que difunde ARCA, un termómetro clave de la actividad económica y de la marcha de las cuentas fiscales, mientras el Banco Central (BCRA) dará a conocer el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A esto se suma la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya se encuentra en Estados Unidos para participar de la cumbre de Finanzas del G20 en Asheville, donde se espera un cara a cara con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y no se descarta un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En Wall Street, en tanto, la atención se trasladará nuevamente hacia la Reserva Federal después del simposio de Jackson Hole. Los inversores tendrán por delante una batería de indicadores sobre el mercado laboral estadounidense que culminará el viernes con el informe de empleo de agosto, uno de los datos más importantes para determinar las expectativas sobre el próximo movimiento de tasas de la Fed.

La agenda corporativa internacional también tendrá un protagonista particular. El martes Shein debutará en la Bolsa de Hong Kong, después de los intentos fallidos por cotizar en Nueva York y Londres. La compañía de fast fashion busca recaudar hasta u$s1.800 millones, con una valuación cercana a u$s27.000 millones, alrededor de 70% inferior al máximo de casi u$s100.000 millones que alcanzó en 2022.

Lunes 31 de agosto

Luis Caputo participa de la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, EEUU, donde se reunirá con Scott Bessent.

El INDEC publica la Dotación de Personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades de julio.

Se conocen los patentamientos de vehículos y motos 0 km de agosto.

Sin mercados en Reino Unido, por feriado.

PMI compuesto de agosto en China. Martes 1 de septiembre ARCA informa la recaudación tributaria nacional de agosto.

Shein debuta en la Bolsa de Hong Kong.

PMI manufacturero final de agosto en Japón.

PMI manufacturero final de agosto y tasa de desempleo de julio en la eurozona.

PMI manufacturero final de agosto en Estados Unidos.

Balance corporativo de Dell Technologies. Shein debutará el 1° de septiembre en la Bolsa de Hong Kong, aunque lo hará con una valuación alejada de máximos Imagen: SHEIN Miércoles 2 de septiembre El INDEC publica el origen provincial de las exportaciones del primer semestre de 2026.

Balance corporativo de Broadcom. Jueves 3 de septiembre El INDEC informará sobre el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI) de julio.

PMI compuesto final de agosto en la eurozona.

Balanza comercial de julio en Estados Unidos.

Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos.

PMI compuesto final de agosto en Estados Unidos. Viernes 4 de septiembre Ventas minoristas de julio en la eurozona.

Informe de empleo de agosto en Estados Unidos.

El Banco Central publicará el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de agosto. Este informe actualizará las expectativas privadas sobre inflación, dólar, tasas, actividad y otras variables de la economía. El punto de comparación será el relevamiento anterior. Para este mes, los analistas de la city habían proyectado una inflación del 1,8%, tasas de interés en el orden del 22,40% y un dólar de $1.512.