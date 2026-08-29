La Libertad Avanza confirmó a Lisandro Catalán como su primer candidato a gobernador para 2027

En un acto frente a 900 personas, se presentó al exministro Lisandro Catalán como figura central. Se compartió también una serie de propuestas en base al programa “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, que incluye reducir el Estado y los impuestos al sector productivo.

La Libertad Avanza (LLA) lanzó oficialmente su primer candidato a gobernador para 2027: en la provincia de Tucumán y el exministro del Interior Lisandro Catalán irá por la conducción en 2027. “No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia", declaró al cierre del acto de presentación del plan de gobierno denominado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos” , celebrado ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park .

El evento incluyó propuestas concretas y un plan de acción para los primeros días de una eventual gestión, con una serie de transformaciones en distintas áreas del Estado provincial . En materia fiscal, llevarían una eliminación progresiva de impuestos al sector productivo, a la par de una reducción del gabinete de nueve ministerios a cuatro y la digitalización total del Estado.

El presupuesto de la Legislatura quedaría limitado al 1% del presupuesto provincial . El plan también contempla reformas en los sistemas de salud y educación, aunque el programa presentado no especificó el alcance concreto de esas modificaciones.

Lo confirmó Catalán en una jornada rodeada de referentes del partido, dirigentes locales y figuras del mundo técnico y político.

En el plano electoral, LLA propone la eliminación de los acoples y de las comunas, junto con la adopción de la Boleta Única de Papel. En ese sentido, Catalán estableció una condición para quienes quieran integrar sus listas: los legisladores deberán asumir públicamente el compromiso de reducir el costo de la Legislatura.

El tramo final del acto estuvo dedicado al denominado Plan de Shock, un conjunto de medidas que Catalán se comprometió a ejecutar en los primeros días de una eventual gestión. Entre las más concretas figuran la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades, la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

El plan también incluye una reorganización integral de la seguridad, la sanción de una Ley Antinepotismo, la aplicación de presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen de promoción de inversiones productivas.

Karina Milei sumó a Diego Santilli a las recorridas de LLA en CABA junto a Pilar Ramírez

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, volvió a mostrarse este viernes en la Ciudad de Buenos Aires junto a la jefa del bloque oficialista en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Esta vez, la recorrida contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, como parte del desembarco de ministros nacionales en el distrito.

Los referentes libertarios visitaron Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado debajo del Viaducto Mitre, en el barrio de Belgrano. La actividad se incorporó a la agenda territorial que Ramírez impulsa para fortalecer la presencia de LLA en la Ciudad y construir volumen político de cara a la elección a jefe de Gobierno de 2027.