Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 20 de enero

Live Blog Post

Cuál es el "arma nuclear económica" que puede usar la Unión Europea para responder a EEUU por el conflicto con Groenlandia

Estados Unidos y Unión Europea.jpg

Ante las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre quedarse con Groenlandia, son cada vez más fuertes los llamamientos para que la Unión Europea despliegue su "instrumento anticoercitivo".

La tensión escaló luego del anuncio de aranceles de hasta el 25% a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, así como a los países no miembros de la UE Reino Unido y Noruega, a menos que ese territorio autónomo danés sea cedido a EEUU.

Lee la nota completa