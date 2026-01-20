SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de enero 2026 - 10:03

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 20 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Vecteezy

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial rebotó luego de cuatro caídas en forma consecutiva y el mayorista cerró a $1.434,50, en el marco de una jornada sin mucho volumen operado debido a un feriado en EEUU. Por su parte, el billete del Banco Nación repuntó hasta los $1.460. Y el blue aumentó $5 a $1.505, mientras que el MEP cedió a $1.466.70.

Este martes, Wall Street vuelve a operar con normalidad luego del Día de Martín Luther King Jr, y se esperan fuertes caídas en esta jornada debido al recrudecimiento del discurso de Donald Trump sobre Groelandia. Además, se espera que hable en el Foro de Davos.

Live Blog Post

Cuál es el "arma nuclear económica" que puede usar la Unión Europea para responder a EEUU por el conflicto con Groenlandia

Estados Unidos y Unión Europea.jpg

Ante las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre quedarse con Groenlandia, son cada vez más fuertes los llamamientos para que la Unión Europea despliegue su "instrumento anticoercitivo".

La tensión escaló luego del anuncio de aranceles de hasta el 25% a Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, así como a los países no miembros de la UE Reino Unido y Noruega, a menos que ese territorio autónomo danés sea cedido a EEUU.

Live Blog Post

La actividad metalúrgica se hundió 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada cae al nivel de la pandemia

La actividad metalúrgica registró en diciembre una caída del 7,1% interanual y un retroceso del 1,3% respecto de noviembre, de acuerdo con el último Informe Mensual de Actividad elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). El sector cerró así un año marcado por la debilidad productiva, con fuertes bajas en rubros estratégicos y niveles de utilización de la capacidad instalada en mínimos históricos.

Según el relevamiento, la industria metalúrgica acumuló en 2025 una contracción del 0,9% en comparación con 2024, año que ya había mostrado una caída del 12,1%. En términos de nivel de actividad, el sector se encuentra 19,8% por debajo de sus máximos recientes, reflejando la magnitud del ajuste.

Live Blog Post

Wall Street anticipa fuertes caídas tras el feriado y crece la aversión global al riesgo: el oro marca otro récord

Wall Street anticipa fuertes caídas este martes 20 de enero, luego del feriado del lunes por Martín Luther King, en el que los mercados anticipan el aumento del riesgo geopolítico ante las declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles sobre Europa y el tema Groelandia. Así los futuros de índices de los EEUU se hunden hasta 1,8%.

El mandatario estadounidense advirtió que impondrá aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, que escalarán hasta el 25% desde el 1 de junio, sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia. A esto se sumó la amenaza de aplicar tarifas del 200% a los vinos y al champán franceses si el presidente Emmanuel Macron se niega a integrar la denominada “Junta de la Paz” impulsada por Washington para Gaza.

Live Blog Post

El Gobierno reimpulsa el carry trade para anclar el dólar, mientras acelera compras de reservas

dolar blue

El Gobierno volvió a apoyarse en el carry trade como ancla central para contener la presión cambiaria y moderar la inflación, aun a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica. El esquema combina tasas de interés reales muy elevadas, una marcada restricción de liquidez en pesos y un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en moneda local y desalienta la dolarización, pero al mismo tiempo retrasa la recuperación de la actividad económica.

La estrategia apunta a sostener la calma cambiaria mediante un diferencial de tasas que vuelve atractivos los instrumentos en pesos frente a las alternativas en dólares. Se trata de un mecanismo ya utilizado en otros períodos, que gana efectividad mientras el mercado perciba estabilidad cambiaria y capacidad del Banco Central para sostener el esquema.

Live Blog Post

El Gobierno oficializó las partidas del Presupuesto 2026 y fijó nuevas reglas para asignar cargos públicos

El Gobierno oficializó este martes la distribución de las partidas establecidas por el Presupuesto 2026 y definió las reglas que determinarán el manejo y control de los fondos y de la designación de cargos públicos en cada organismo.

Así lo formalizó el Ejecutivo a través de la decisión administrativa 1/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 19 de enero

El dólar oficial minorista cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.454,65 para la venta.

