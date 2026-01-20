El Gobierno reimpulsa el carry trade para anclar el dólar, mientras acelera compras de reservas + Seguir en









Con tasas reales más altas, el esquema oficial premia las colocaciones en moneda local y desalienta la dolarización, mientras el Banco Central acumula compras y las reservas alcanzan máximos del actual gobierno.

A cuánto cotiza este martes el dólar. Depositphotos

El Gobierno volvió a apoyarse en el carry trade como ancla central para contener la presión cambiaria y moderar la inflación, aun a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica. El esquema combina tasas de interés reales muy elevadas, una marcada restricción de liquidez en pesos y un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en moneda local y desalienta la dolarización, pero al mismo tiempo retrasa la recuperación de la actividad económica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La estrategia apunta a sostener la calma cambiaria mediante un diferencial de tasas que vuelve atractivos los instrumentos en pesos frente a las alternativas en dólares. Se trata de un mecanismo ya utilizado en otros períodos, que gana efectividad mientras el mercado perciba estabilidad cambiaria y capacidad del Banco Central para sostener el esquema.

dolar inflacion tasas 2026 Continúa la pax cambiaria, para bajar la inflación y sumar reservas El BCRA compró más de u$s700 millones en lo que va del año En ese marco, el dólar oficial rebotó este lunes desde mínimos de casi dos meses, en una rueda con bajo volumen operado debido al feriado en Estados Unidos. La divisa venía de registrar su mayor caída semanal desde noviembre, aunque continúa moviéndose por debajo del límite superior de la banda cambiaria, más cerca del “techo” que del “piso”, a más de dos semanas de que el esquema comenzara a ajustarse en función de la inflación.

Durante la jornada, el dólar mayorista subió $4,50 hasta los $1.434,50, mientras que el minorista avanzó $5 y cerró en $1.460 en el Banco Nación. En los dólares financieros, el MEP cedió a $1.466,70, mientras que el blue subió $5 y se ubicó en $1.505.

Al mismo tiempo, el Banco Central volvió a intervenir con compras en el Mercado Libre de Cambios, donde adquirió otros u$s21 millones, y encadenó así su undécima rueda consecutiva con saldo neto positivo. En lo que va de 2026, la autoridad monetaria ya acumula compras por alrededor de u$s708 millones.

Este desempeño se reflejó en el nivel de reservas internacionales. Las reservas brutas alcanzaron los u$s44.808 millones, tras un incremento diario de u$s201 millones, marcando el nivel más alto desde el inicio de la presidencia de Javier Milei y el registro más elevado desde enero de 2023.

Temas Dólar

BCRA