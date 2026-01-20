La actividad metalúrgica se hundió 7,1% en diciembre y el uso de la capacidad instalada cae al nivel de la pandemia + Seguir en









La industria metalúrgica volvió a mostrar un fuerte deterioro en diciembre, con caídas generalizadas en los principales subsectores, una capacidad instalada en mínimos históricos y un escenario marcado por el avance de las importaciones, la debilidad del consumo y la pérdida de empleo.

Todas las provincias metalúrgicas registraron caídas en diciembre

La actividad metalúrgica registró en diciembre una caída del 7,1% interanual y un retroceso del 1,3% respecto de noviembre, de acuerdo con el último Informe Mensual de Actividad elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). El sector cerró así un año marcado por la debilidad productiva, con fuertes bajas en rubros estratégicos y niveles de utilización de la capacidad instalada en mínimos históricos.

Según el relevamiento, la industria metalúrgica acumuló en 2025 una contracción del 0,9% en comparación con 2024, año que ya había mostrado una caída del 12,1%. En términos de nivel de actividad, el sector se encuentra 19,8% por debajo de sus máximos recientes, reflejando la magnitud del ajuste.

Uno de los datos más preocupantes es el uso de la capacidad instalada, que volvió a descender y se ubicó en apenas 44%, un registro comparable con los niveles observados entre marzo y junio de 2020, durante la pandemia. La caída sostenida de este indicador evidencia las dificultades para sostener la producción en un contexto de bajo consumo y mayor competencia externa.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 08.49.48 Según el relevamiento, la industria metalúrgica acumuló en 2025 una contracción del 0,9% Actividad metalúrgica: el desempeño sector por sector Al analizar el desempeño por subsectores, se observaron caídas generalizadas en los principales segmentos de la actividad. La fundición lideró las bajas con un desplome del 19,8%, seguida por maquinaria agrícola (-8,5%), equipo eléctrico (-7,1%), autopartes (-5,8%) y bienes de capital (-5,4%). El único rubro que mostró una mejora fue carrocerías y remolques, con un incremento del 1,5% interanual.

Desde ADIMRA advirtieron además sobre el impacto del frente externo y la debilidad de la demanda interna. El presidente de la entidad, Elio Del Re, señaló que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica”, y remarcó la necesidad de una política industrial integral. En ese sentido, alertó que “el nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional, en un contexto de consumo en marcado retroceso”.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 08.49.49 En el plano regional, todas las principales provincias metalúrgicas registraron caídas en diciembre. Buenos Aires lideró el retroceso con una baja del 9,2%, seguida por Córdoba (-8,6%), Santa Fe (-7,3%), Mendoza (-2%) y Entre Ríos (-1,6%). En materia de empleo, el informe mostró una caída interanual del 2,5%, mientras que en la comparación mensual no se registraron variaciones. En el comercio exterior, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron 18,9% interanual, mientras que las exportaciones cayeron 10,4%, profundizando el desequilibrio del sector.