Dólar: las reservas crecieron más de u$s200 millones y alcanzaron un nuevo récord de la era de Javier Milei

La suba se explicó fundamentalmente por cambios en cotizaciones. Mientras tanto, el BCRA acumuló 11 jornadas con saldo positivo en el MLC.

Las reservas brutas del BCRA rozan los u$s45.000 millones.

Las reservas brutas internacionales alcanzaron este lunes su valor más alto desde que Javier Milei es presidente, muy cerca de los u$s45.000 millones. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La autoridad monetaria informó que las reservas aumentaron en u$s201 millones, hasta los u$s44.808 millones. Se trata de la cifra más elevada desde el 5 de enero de 2023.

En paralelo, el BCRA cerró su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s21 millones. De esta manera acumuló 11 jornadas consecutivas acumulando divisas.

No obstante, fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora de reservas de esta rueda se debió principalmente a cambios en las cotizaciones de activos financieros, como el caso del oro. "Las compras impactan en reservas, sólo si los dólares que el BCRA compra estaban fuera del sistema o en el exterior", aclararon.

De todos modos, las reservas netas se encuentran en terreno negativo, por -u$s1.424 millones, según la estimación del economista Federico Machado. Esto es debido a la existencia del swap con China, los encajes y el reciente Repo de u$s3.000 millones firmado con bancos para pagar el vencimiento de enero, todos componentes que "no pertenecen" al Central.

