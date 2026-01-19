SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
19 de enero 2026 - 09:17

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 19 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista la semana pasada y el mayorista cotizó a $1.430. El billete del Banco Nación, en tanto, cayó hasta los $1.455. Esto ocurrió mientras el Banco Central acelera las compras de divisas y ya lleva adquiridos u$s687 millones en el año, algo que celebró la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

La city mantiene la apuesta por el carry trade, mientras que los bonos en dólares cerraron en alza luego de tres ruedas negativas. El foco del mercado se mantendrá esta semana sobre Davos y este lunes no habrá Wall Street por el Día de Martin Luther King Jr.

Live Blog Post

El dólar extiende su racha bajista, mientras el BCRA acumula reservas y el mercado monitorea las tasas

El dólar oficial cayó el viernes y anotó su cuarta caída consecutiva, consolidando la llamada pax cambiaria y registrando su mayor retroceso semanal en casi dos meses. La dinámica del mercado continúa manteniendo un dólar por debajo de la banda cambiaria, pero más cerca del "techo" que del "piso" de la banda, a dos semanas del inicio del nuevo esquema cambiario con una mayor oferta de dólares que le permitió al BCRA reanudar las compras de divisas.

El Banco Central compró otros u$s125 millones y encadenó su décima rueda consecutiva con saldo neto positivo en el mercado oficial. Así, ya acumula compras por unos u$s687 millones en lo que va de 2026, incluso en un escenario de tipo de cambio en descenso.

Lee la nota completa

Live Blog Post

La Argentina recibe respaldo financiero por u$s400 millones para programa de energía sostenible

El Gobierno oficializó este lunes la aprobación de un contrato de préstamo por hasta u$s400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a financiar un programa que, entre sus objetivos principales, apunta a fortalecer la sostenibilidad del sector energético, mejorar la focalización de subsidios y promover el uso eficiente de recursos energéticos, según la normativa publicada en el Boletín Oficial.

La medida quedó establecida en el Decreto 23/2026, que avala el Modelo de Contrato de Préstamo CAF propuesto para ser suscripto entre la República Argentina y la entidad financiera multilateral. El financiamiento se canalizará a través del “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”, con cuatro ejes centrales: el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector, la mejora de la focalización de subsidios, la promoción de la eficiencia energética y la ejecución de otros gastos vinculados.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El FMI mantuvo su proyección de crecimiento para la Argentina: espera una expansión del 4% en 2026 y 2027

Kristalina Georgieva fmi.jpg

El PBI de Argentina tendrá un crecimiento del 4% en 2026 y 2027, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo mantuvo su perspectiva para el país, al tiempo que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión “firme”, pero bajo presiones significativas. También ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

Así lo planteó el FMI en la actualización del “Panorama Económico Mundial” (conocido como WEO por su sigla en inglés), presentado este lunes en Bruselas. Según el organismo, la economía argentina crecerá 4% tanto en 2026 como en 2027, una expansión superior al promedio mundial —estimado en 3,3% y 3,2% respectivamente— y también por encima de las principales economías de América Latina.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Avanza el plan de compra de reservas, ajustan proyecciones de inflación y los activos en pesos recobran protagonismo

Por Giuliana Iglesias

El plan de acumular reservas está en marcha y el Banco Central (BCRA) lo demostró con creces durante toda la semana. En medio de un escenario internacional agitado y de una marcada volatilidad en las tasas, el Ejecutivo buscó contrastar los buenos resultados de la autoridad monetaria, que acumuló casi u$s500 millones en la segunda semana de enero, al tiempo que el último dato de inflación volvió a sembrar dudas sobre la dinámica de precios hacia adelante.

Como remarcan los principales analistas económicos, los años sin elecciones suelen ser clave para acumular dólares. En un sistema político atravesado por ciclos electorales cada dos años, estos períodos funcionan como una ventana de mayor previsibilidad antes de nuevos episodios de volatilidad. En ese esquema, existen dos años de oportunidad para caminar en tierra firme y llegar “mejor” preparados a los escenarios electorales.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 19 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.461,94 para la venta.

Lee la nota completa

