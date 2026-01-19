Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 19 de enero

Live Blog Post

El dólar extiende su racha bajista, mientras el BCRA acumula reservas y el mercado monitorea las tasas

El dólar oficial cayó el viernes y anotó su cuarta caída consecutiva, consolidando la llamada pax cambiaria y registrando su mayor retroceso semanal en casi dos meses. La dinámica del mercado continúa manteniendo un dólar por debajo de la banda cambiaria, pero más cerca del "techo" que del "piso" de la banda, a dos semanas del inicio del nuevo esquema cambiario con una mayor oferta de dólares que le permitió al BCRA reanudar las compras de divisas.

El Banco Central compró otros u$s125 millones y encadenó su décima rueda consecutiva con saldo neto positivo en el mercado oficial. Así, ya acumula compras por unos u$s687 millones en lo que va de 2026, incluso en un escenario de tipo de cambio en descenso.

Lee la nota completa