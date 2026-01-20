Wall Street anticipa fuertes caídas tras el feriado y crece la aversión global al riesgo: el oro marca otro récord + Seguir en









Las amenazas arancelarias de Donald Trump contra Europa reavivan el temor a una guerra comercial, golpean a Wall Street y disparan la aversión al riesgo. El oro y la plata alcanzan nuevos máximos históricos y sube el petróleo.

Wall Street en vilo por la geopolítica estadounidense. Depositphotos

Wall Street anticipa fuertes caídas este martes 20 de enero, luego del feriado del lunes por Martín Luther King, en el que los mercados anticipan el aumento del riesgo geopolítico ante las declaraciones de Donald Trump sobre la imposición de aranceles sobre Europa y el tema Groelandia. Así los futuros de índices de los EEUU se hunden hasta 1,8%.

El mandatario estadounidense advirtió que impondrá aranceles del 10% a partir del 1 de febrero, que escalarán hasta el 25% desde el 1 de junio, sobre importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia. A esto se sumó la amenaza de aplicar tarifas del 200% a los vinos y al champán franceses si el presidente Emmanuel Macron se niega a integrar la denominada “Junta de la Paz” impulsada por Washington para Gaza.

La reacción de la Unión Europea fue inmediata. Bruselas rechazó cualquier forma de intimidación y, si bien priorizó el diálogo y la vía diplomática, dejó en claro que todas las opciones permanecen sobre la mesa. Entre ellas, se evalúa activar el Instrumento Anticoerción, que habilitaría restricciones comerciales y bloqueos al acceso al mercado único, además de reactivar un paquete de represalias por 93.000 millones de euros diseñado en anteriores disputas con Estados Unidos.

Desde el sector financiero, el clima es de creciente desconfianza. “Confusión e imprevisibilidad son los términos que mejor describen el momento actual del mercado”, señalaron desde Bankinter, donde advierten que se reactivó el llamado “Sell America Trade” tras las últimas acciones de Trump. En la misma línea, analistas de Link Securities remarcaron que lo más preocupante es la señal de que la Administración estadounidense no respeta los acuerdos comerciales vigentes, incluidos los firmados el año pasado con el Reino Unido y la Eurozona.

A este escenario se suma la incertidumbre institucional en Estados Unidos. El mercado sigue de cerca una inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la legalidad del uso de una ley de emergencia para imponer aranceles generalizados, fallo que podría generar alta volatilidad. Además, este miércoles se celebrará la audiencia por el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ordenado por Trump, en un contexto de fuerte tensión entre la Casa Blanca y el banco central.

El oro renueva máximos y el petróleo avanza La mayor aversión al riesgo ya se refleja con claridad en otros mercados. El oro, un valor refugio en tiempos de incertidumbre, renovó máximos históricos, al superar, por primera vez en su historia, los u$s4.700 por onza, al igual que la plata, que ha revalidado récord en los u$s94,72. En otros activos, el petróleo WTI cede 0,10% hasta USD 59,41, mientras que el Brent avanza 0,34% a u$s64,16. El euro se aprecia 0,67% y cotiza en USD 1,1724, el oro extiende su rally, y el bitcoin retrocede 2,28% hasta USD 90.982. En tanto, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube al 4,291%, reflejando el reacomodamiento global de carteras ante un escenario cada vez más incierto. oro plata cobre Los metales siguen siendo el preferido para los inversores Japón con fuertes subas en los bonos En Japón, el rendimiento del bono soberano a 40 años superó este martes el 4% por primera vez desde su lanzamiento en 2007, tras el anuncio de elecciones anticipadas para el 8 de febrero por parte de la primera ministra Sanae Takaichi. El rendimiento de ese tramo largo saltó 0,275 puntos porcentuales hasta el 4,215%, mientras que el bono a 30 años trepó al 3,88%, en un contexto de creciente preocupación por la delicada situación fiscal japonesa y los ambiciosos planes de gasto del Gobierno.