Dólar oficial: el mercado ajusta expectativas sobre el tipo de cambio en diciembre

De hecho, el último contrato negociado en futuros para diciembre 2023, asigna un valor de dólar en $800. Una señal que es vista para los analistas al prever que el cepo no se haría rápido, pero sí habría una corrección cambiaria ese mes.

Dólar oficial: qué esperan los analistas para diciembre

Según sostiene el analista Salvador Di Stéfano en un informe reciente, "el dólar mayorista espera una fuerte suba desde el 10 de diciembre en adelante, mientras que los dólares alternativos tendrán una brecha del 100%, al menos hasta que Argentina reciba dólares genuinos de la cosecha de soja y maíz a partir de abril 2024".

Desde FyMA aseguran que la unificación cambiaria, según los dichos de Javier Milei no serían "el día 1" por lo tanto hasta no se resuelva el paso anterior de la cantidad de pesos para que no presionen a la demanda de dólares. Esto es, resolver primero el tema de las leliqs, una de las principales preocupaciones del presidente electo.

Se buscaría unificar a un nivel cercano a los $800 pero sin levantar el cepo totalmente. Apuntan que "Milei reciba un dólar oficial a $370 para el 10 de diciembre y devalúe en diciembre a $800. Esperamos una "leve" brecha del 25% por unos meses aún, por el gradualismo al levantar el cepo. Lo ideal es que la brecha sea del 0%".

Por último desde Econviews afirman que el puntapié inicial del plan Milei será un salto en el tipo de cambio y una suba en la tasa de interés. "Nuestra visión es que el dejará flotar el tipo de cambio y el mercado lo llevaá a un valor algo por debajo del paralelo. Pasándolo a números, el dólar subirá algo del 100% en diciembre quedando en torno a los $00. Con esto la becha caería cerca del 20% para cerrarse en los primeros meses de 2024".