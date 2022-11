Dólar 2023: qué pronostican los gurúes

Para 2024, el consenso es de $496, pero se advierte mayor amplitud en los prónosticos: Econviews se elevó hasta $906, Quantum $743, Ecolatina $588 y Econosignal $543.

Qué opinan los analistas

El analista Salvador Di Stefano prevé niveles de inflación de tres dígitos y una devaluación inevitable para los años venideros. Dijo que todos los caminos de inversión conducen al dólar y a la compra de activos. En el caso de las empresas, Di Stefano desarrolló los beneficios de tomar deuda y comprar activos que puedan ser amortizables y eventualmente descontados del balance.

"Endeudarse es una estrategia para hacer un escudo fiscal frente a una presión tributaria muy elevada. Si bien hoy los balances se ajustan por inflación, el beneficio de tomar deuda y comprar activos que puedan ser amortizables sigue siendo favorable a las empresas", escribió en Twitter.

"El ritmo de devaluación seguirá siendo alto y este número de $471 que estimamos también está incluyendo que para fin de diciembre de 2023 ya habrá asumido el nuevo Gobierno, donde se considera la posibilidad que exista una unificación del tipo de cambio y una devaluación adicional en ese entonces", explicó Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de EcoGo.

Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, por su parte, añadió: "La necesidad de mantener el tipo de cambio real con niveles no muy distintos a los actuales, al menos para que el atraso no se profundice, nos lleva a estimar que con una corrección en línea con la inflación esperada a fin de 2023 el dólar debería rondar los $352. Siempre y cuando no se produzca un evento cambiario disruptivo que empeore el panorama y que el gobierno no aplique un plan de estabilización de shock que corte la inercia inflacionaria".