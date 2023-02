Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto cerraron este viernes 10 de febrero

Live Blog Post

FMI: preparan premio consuelo por no avanzar en el revalúo

Argentina asumirá ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que uno de los objetivos (no metas) pactados para el 2022 no pudo lograrse. Y le adelantará además al organismo financiero que tampoco podrá avanzar con la idea durante este año. Sin embargo, le comunicará a los técnicos que manejan el caso argentino y que por estos días se encuentran en Buenos Aires en misión de cierre del ejercicio pasado, que hay un premio menor. Se trata del revalúo inmobiliario, una de las obligaciones comprometidas en el primer trimestre del 2022 ante el Fondo por Martín Guzmán, y que quedaron plasmadas en el acuerdo de Facilidades Especiales firmado por las partes. Y que no pudo aplicarse, por cuestiones tan económicos como políticas. Más concretamente, porque muchos gobernadores (especialmente opositores) se negaron a ejecutarlo tanto el año pasado como este.