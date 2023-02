Lo que se dice en las mesas

Carmen Correa se tomó el primer ferry desde su Uruguay natal para celebrar junto a Malala Tinelli y su equipo de Pro Mujer y la gente del Banco Galicia la exitosa colocación de la primera ON de género. Fueron $200 millones a un año a tasa Badlar + 0%. Los fondos serán utilizados para otorgar microcréditos a 1.700 mujeres de bajos recursos propietarias de micro y pequeñas empresas del ámbito de la economía semi-formal. Se trata de la primera emisión para la inclusión financiera de emprendedoras enfocada en impulsar la equidad de género en el país.

Claro que todo fue posible no solo al pool de bancos que participaron no solo garantizando la emisión (Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle) sino también a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y en particular, a la directora Mónica Erpen que le allanó el camino burocrático a la primera ON de género dentro del nuevo régimen simplificado y garantizado de emisiones con impacto social. La previa del festejo fue durante el cierre del libro cuando vieron como la demanda crecía y superaba el monto de la emisión. Luego en un reducto de la Costanera celebraron y contaron la experiencia (llevó un año) junto con el equipo de Constanza Gorleri de Sustentabilidad del Galicia quien participó activamente del proyecto. Según se supo ya preparan otras cuatro emisiones, para lo cual están conversando con el Palacio de Hacienda para difundir esta alternativa de financiamiento tendiente a la igualdad de género. Hay un hecho no menor, por no estar en el panel de ON Pyme el bono de Pro Mujer no tenía ni incentivo ni obligación, ni para los fondos comunes ni las aseguradoras. Esto podría cambiar tras las conversaciones con la gente de la Mesa de Sustentabilidad del Ministerio de Economía. Veremos.

Y hablando de fondos, hubo otro festejo en la zona de Retiro porque el Mercado de Fondos Comunes de Inversión (MFCI) del Grupo Matba Rofex incorporó, tras un largo proceso de integración de plataformas, a Galicia Asset Management, la administradora de Fondos Fima. De esta forma, los clientes podrán diversificar sus inversiones y al mismo tiempo colocar esas cuotapartes como garantía de operaciones de derivados (futuros y opciones) en Matba Rofex. Vale recordar que el MFCI fue creado en 2018 y hoy cuenta con más de 85 Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACDI), 25 Sociedades Gerentes, más el ingreso de nuevos protagonistas de la industria de fondos comunes de inversión. El patrimonio administrado alcanzó un nuevo récord superando los $24.500 millones.