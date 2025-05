El dólar oficial cede por cuarta vez en cinco días y el MEP vuelve a operar por debajo del minorista

Foco del mercado: inflación, elecciones y licitación

La inflación de CABA en abril se desaceleró al 2,3%, aunque la núcleo subió al 3%, informó este lunes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a ello, acumula en los primeros cuatro meses del año una suba del 11,1% y en la variación interanual llegó al 52,4%.

En el plano nacional, las elecciones legislativas provinciales que iniciaron el calendario electoral y le dieron un primer triunfo provincial al oficialismo en Chaco, luego de aliarse con el gobernador Leandro Zdero. En Jujuy y Salta quedaron en segundo lugar, mientras que en San Luis no presentaron lista.

Este domingo, serán las elecciones legislativas de CABA, donde Manuel Adorni, primer candidato del oficialismo, se perfila para lograr un segundo puesto.

"El clima externo más distendido junto al optimismo financiero reinante entre los activos financieros locales, sigue contribuyendo a un gradual y ordenado descenso del dólar oficial y los financieros. Ello se debe a que continúan a buen ritmo las liquidaciones de exportaciones y sigue sostenido el apetito al 'carry', con expectativas entre los operadores de que las que emisiones 'peso-linked' pudieran llegar a regresar al mercado próximamente frente a un renovado interés entre operadores, sobre todo del exterior que busquen apuestas emergentes en moneda local", analizó el economista Gustavo Ber.

Además, el mercado mantiene atento a la licitación de la deuda del Tesoro este miércoles, así como en la colocación del Bopreal, que aún no tiene fecha. "Algunos analistas esperan cierto impacto en la cotización del dólar, algo que está por verse todavía", subrayó Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio.

En caso que hubiera una licitación del BOPREAL, "ayudaría a secar la plaza de pesos y -a mediano plazo- eso también empujaría al tipo de cambio hacia la banda de abajo. Si pensamos en drivers inmediatos, la liquidación del campo es uno de esos eventos que impacta rápidamente en la cotización del dólar y estamos en época del año donde esto sucede", acotó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

La necesidad de comprar reservas apremia

El Gobierno debe hacer frente a un desafío no menor: cumplir con la acumulación de reservas de acuerdo con lo pactado con el FMI. De acuerdo con esto, para junio se deben acumular unos u$s5.000 millones. Si bien el BCRA puede intervenir dentro de la banda de $1.000 a $1.400, desde el Gobierno afirmaron que sólo lo harán en caso de que alcance el piso de la banda.

"Con el cambio flexible me chupa un huevo la acumulación de reservas, eso estaba diseñado porque no sabíamos si íbamos a conseguir la plata para abrir (el cepo). Conseguimos la plata y abrimos. Tipo de cambio flexible, dentro de las bandas, el tipo de cambio es libre. Me chupa un huevo la acumulación de reservas porque tengo tipo de cambio flexible, que significa que las reservas no varían", apuntó el presidente Javier Milei, quien añadió que pagará la deuda con el FMI con "equilibrio fiscal".

Sobre la falta de intervención en el mercado, Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, explicó: "Desde el BCRA afirmaron que llegarán ingresos de dólares por la cuenta capital. Una de las apuestas es el ingreso de divisas a partir de la liquidación del campo. En este contexto, desde el Gobierno afirman que ya cuentan con los dólares para hacer frente en julio a vencimientos de deuda externa con bonistas por u$s4.200 millones".