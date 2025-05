"La era del peso": qué pasará con el dólar y en qué invertir, según un gurú de la city

El mercado ha comenzado una nueva etapa en el año 2025, a partir del día 15 de abril las reservas subieron hasta ubicarse en los U$S 36.777 millones, producto del desembolso de U$S 12.000 millones del FMI, si bien hubo desembolsos complementarios que llevaron a las reservas a un máximo de U$S 39.291 millones, el viernes último cerraron en U$S 38.155 millones. Hasta el día de hoy no se alcanzo ni el piso, ni el techo de la banda, por ende, el Banco Central no intervino en el mercado.