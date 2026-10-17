El Tesoro sorprendió con una recompra de deuda y el BCRA aceleró acumulación de dólares: qué implica para las tasas

Tras el temor a una falta de liquidez por la licitación del miércoles, la recompra de deuda del Tesoro compensó la absorción de pesos y disipó la presión sobre las tasas.

Las compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) , que fueron récord esta semana en varios meses, volcaron liquidez en el sistema , pero, como la licitación del miércoles arrojó un rollover del 136% , se especuló en la city con que se dispararían las tasas ante una plaza seca de pesos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el Tesoro había recomprado deuda previamente por un importante monto, en una operación que compensó parcialmente la absorción de pesos de la licitación .

Esta semana, el Tesoro nacional utilizó pesos para volver a comprar sus propios títulos de deuda , específicamente la Lecap con vencimiento en noviembre de 2026 y el Boncap con vencimiento en marzo de 2027, directamente en el mercado financiero. Así lo confirmó 1816: "Una adecuación de montos listados de BYMA publicada esta mañana confirmó que el Tesoro recompró S13N6 y TMG27 el miércoles en T+1".

Se trató de una operación por $662.000 millones de valor efectivo en total -unos $458.000 millones de TMG27 y $204.000 millones de S13N6-, realizada el miércoles en la rueda Bilateral PPT de A3. La recompra inyectó liquidez el jueves, cuando el BCRA tomó $2 billones en la rueda REPO . En sentido contrario, la liquidación de la licitación del miércoles implicaba una absorción prevista de alrededor de $1,7 billones este viernes.

Por otra parte, el Gobierno había informado a Bloomberg Línea que realizó operaciones de mercado abierto expansivas por cerca de $1 billón . Ante esa diferencia, 1816 señaló que no podía descartarse que el Tesoro hubiera realizado otra recompra fuera de los mercados regulados , además de las operaciones confirmadas con el S13N6 y el TMG27.

Al respecto, desde 1816 advirtieron que, cuando el stock de REPO que toma el Central cae por debajo de $1 billón, la falta de liquidez suele sentirse en las tasas . "La autoridad monetaria tiene la potestad de eventualmente frenar cualquier movimiento (así como siempre toma Pesos al 20% en REPO, también podría ofrecer pesos en, por decir algo, 24%), pero el esquema de tasa endógena hace que el equipo económico usualmente prefiera influir en las tasas de manera indirecta", ampliaron.

"¿Qué pasa con las tasas? ¿Qué quiere hacer el equipo económico con ellas? ¿Viste que te contraen de repente $1,8 billones?", se preguntó un analista de la city en diálogo con Ámbito, y relató lo sucedido esta semana: "Todo el mundo piensa que las tasas se van a disparar, y después te enterás de que hubo una operación donde el Tesoro habría recomprado sus títulos con pesos que tenía el BCRA el día anterior. Entonces, con eso evitan que las tasas se piquen".

Es decir, según lo que se especula en la city, el resultado de la licitación respondió a que ya sabían que habían hecho esa recompra. En consecuencia, los expertos sostienen que hay bastante opacidad en el tema de las tasas, algo que al mercado le molesta. Pero el mensaje de fondo sigue siendo que el equipo económico no va a querer que se piquen las tasas, menos con un dólar estable.

El BCRA también aceleró la compra de divisas, pero la licitación absorbió pesos

Para medir la expansión monetaria, también hay que tener en cuenta las últimas compras de divisas realizadas por el BCRA. Tras un magro septiembre, octubre inició con otro color: en las últimas cuatro ruedas, la entidad monetaria adquirió u$s642 millones, que también inyectaron pesos al sistema -casi $1 billón-.

Este cambio en las compras de divisas también fue reflejado por Grupo SBS: "El BCRA aceleró el ritmo comprador de manera marcada: tras acumular u$s340 millones hasta el viernes, el martes se alzó con u$s291 millones en una sola rueda, la mayor compra desde el 24 de julio", mientras que entre miércoles y viernes sumó otros u$s381 millones, llevando el total del mes a u$s982 millones, por encima de los u$s473 millones de todo septiembre.

Como se mencionó, el miércoles tuvo lugar la segunda licitación de deuda en pesos del mes. Ante vencimientos relativamente bajos, de unos $4,85 billones, el rollover fue del 136,14%, con una absorción de pesos de alrededor de $1,75 billones. Así, se esterilizó parte de los pesos volcados por el BCRA en las ruedas recientes, en las que aceleró el ritmo de compras de dólares en el MLC, y por las recompras de títulos del Tesoro. Estas inyecciones redujeron el impacto de la absorción de la licitación.

Volviendo a las reservas, las compras acumuladas en 2026 ya superan los u$s15.500 millones y las reservas brutas cerraron la semana en u$s50.236 millones. "El giro es constructivo: la combinación de dólar estable, brecha acotada y acumulación en ascenso es exactamente la que el mercado pide para pensar en el stock de RRNN con el que se encarará 2027 que, reiteramos, será una de las variables clave a monitorear los próximos meses".

Sobre lo que sucederá, desde Grupo SBS sostuvieron que el ritmo dependerá del balance entre las fuentes de oferta y demanda y que la expansión de pesos vía compras de divisas en el MLC deberá ser monitoreada de cerca en términos de liquidez. Esto se debe a que la demanda real de dinero aún no muestra una dinámica decidida al alza, por lo que las licitaciones del Tesoro podrían cobrar un rol de esterilización más relevante.