A pesar del contexto desfavorable en el plano financiero en el que predomina la desconfianza, el Tesoro logró pasar casi un 30% de los vencimientos para después de las elecciones.

A pesar del contexto complicado, con la suba del dólar y el riesgo país, el Tesoro no tuvo mayores problemas para renovar los vencimientos de deuda, sin tener que pagar premios exorbitantes , aunque tuvo que concentrar la mayor parte de los nuevos compromisos antes de las elecciones de 2027.

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La Secretaría de Finanzas adjudicó este jueves $26,71 billones sobre ofertas por $29,16 billones, lo que representó un rollover del 104,87% sobre los vencimientos de la jornada. Del total adjudicado, el 27,22% correspondió a instrumentos con vencimiento posterior a octubre de 2027.

Del monto colocado, $7,27 billones correspondieron a títulos que vencen después de octubre de 2027: $5,72 billones en el bono CER al 30 de junio de 2028 (TZX28), con una TIREA CER del 12,41%, y $1,55 billones en el instrumento dual TAMAR/DL al 31 de enero de 2028 (TMVE8), con un margen del 8,29% sobre TAMAR.

16/02/27 (S16F7): $7 billones, a una TEM del 2,20% y una TIREA del 29,84%.

16/07/27 (S16L7): $3,79 billones, a una TEM del 2,50% y una TIREA del 34,49%.

CER:

31/05/27 (TZXY7): $1,05 billones, a una TIREA CER del 4,92%.

30/06/28 (TZX28): $5,72 billones, a una TIREA CER del 12,41%.

TAMAR:

10/05/27 (M10Y7): $6,10 billones, con un margen del 4% sobre TAMAR.

DUAL TAMAR/DL:

31/01/28 (TMVE8): $1,55 billones, con un margen del 8,29% sobre TAMAR.

DL:

12/03/27 (D12M7): $0,5 billones, a una TIREA del 5,42%.

10/05/27 (D10Y7): $0,99 billones, a una TIREA del 5,46%.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap Grupo Financiero, señaló que "las tasas de corte estuvieron mayormente en línea con el mercado secundario, ya que el Tesoro recibió suficiente demanda como para no tener que convalidar premios significativos en general".

"La excepción se dio en los instrumentos dollar-linked, donde las letras cortaron con premios de hasta 300 puntos básicos", indicó Gómez García.

El otro aspecto de la licitación fue que la duración de los nuevos instrumentos mejoró respecto del primer llamado del mes, cuando solo el 5% de los nuevos vencimientos se había trasladado para después del período electoral.

El nivel de refinanciamiento de la deuda estuvo dentro de lo esperado por el mercado, atento a que los bancos, que son los principales inversores de estos instrumentos, no tienen mayores opciones para colocar sus pesos que entregárselos al Tesoro.

Por su lado, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía., indicó que "el instrumento más corto (Lecap S16F7; 78 días) explicó el 26% del total colocado. Junto con la S16L7, los títulos a tasa fija representaron el 40% del total".

"El plazo promedio de emisión fue de 253 días, 90 días más que en la subasta previa, con instrumentos poselecciones (Dual DLK/TAMAR TMVE8 y Boncer TZX28) explicando el 28% de lo colocado", destacó Ortiz Villafañe.

El analista sostuvo que "considerando el Dual TMVE8 y las dos Lelink (mar-27 y may-27), se adjudicaron títulos con cobertura cambiaria por u$s2.000 millones, superando el vencimiento de la D30N6 (u$s1.887 millones)", que fue el remanente que había quedado fuera del canje de bonos que había lanzado la semana pasada el Tesoro.