El ministro de Economía detalló cómo afrontará los vencimientos de enero por más de u$s4.400 millones. Sin embargo, los analistas advierten sobre las dificultades para obtener el financiamiento necesario para cumplir con los compromisos de deuda a lo largo de 2027.

La fuerte caída de los bonos soberanos y la disparada del riesgo país complican el programa financiero 2027 de Luis Caputo . Si bien el Ministro de Economía descartó modificaciones en la estrategia oficial, persisten las dudas del mercado sobre la capacidad del Gobierno para afrontar sus compromisos de deuda . En un intento por despejar esa incertidumbre, el funcionario aseguró este miércoles que los vencimientos de enero, que ascienden a más de u$s4.400 millones , se pagarán con los dólares que ingresarán desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), los REPO y la venta de AySA. Además, precisó que el Tesoro comprará al BCRA u$s1.800 millones con pesos obtenidos a partir del superávit primario.

Pese a ello, el mercado continúa mirando con desconfianza la cobertura del perfil de vencimientos, así como también el programa financiero. "Hay un bache financiero" , advirtió Ricardo Delgado , presidente de Analytica , en diálogo con Ámbito . Si bien Caputo explicó cómo cubrirá la primera tanda de pagos, aún restan cerca de u$s20.000 millones en compromisos previstos para el resto de 2027 .

"Van a estar entrando del Fondo y de los multilaterales aproximadamente u$s1.200 millones , después van a estar entrando los otros u$s1.000 millones que faltaban de los financiamientos que habíamos hecho garantizados con CAF y Fonplata , entran los u$s300 millones de la venta de AySA . Y después, de ese número de u$s4.400 millones, u$s1.800 millones son interés , lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al BCRA. Entonces vos tenés los u$s2.600 millones más los u$s1.800 millones que le vamos a comprar al BCRA con el superávit y ya estás en los u$s4.400 millones que tenemos que pagar", precisó Caputo.

Delgado estimó que los vencimientos con bonistas privados rondan los u$s12.500 millones , a los que se sumarían unos u$s5.800 millones de cancelación neta con el FMI -según el supuesto de desembolsos y renovaciones- y otros u$s4.800 millones correspondientes a Bopreales . En conjunto, el perfil de vencimientos se ubicaría en torno a los u$s23.000 millones .

En ese sentido, Caputo añadió: "Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China u$s5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre".

Cabe destacar que el préstamo REPO por u$s6.000 millones, refinanciado en julio pasado, requirió un aporte adicional a la garantía por cerca de u$s700 millones. La escalada del riesgo país desde entonces hasta los 1.100 puntos de los últimos días generó una complicación y activó una cláusula de cobertura. El mercado coincide en que es normal y el propio equipo económico señaló que es "habitual" que, si en la firma de contratos hay colaterales y estos bajan de precio, se tengan que "cubrir" de algún modo.

En ese período, los Bonares 2035 y 2038, que son los títulos prendados, pasaron de valer $81,88 y $84,79, aquel 3 de julio, a $60 y $63 a fines de la semana pasada, lo cual implica una caída de 26,7% y 25,7%, respectivamente. "Es parte habitual de cualquier contrato que se pone una garantía, que tiene un precio, y si baja tiene que agregarse colaterales", manifestaron a Ámbito.

"El REPO permitió transformar un problema de vencimientos de corto plazo en una obligación de mediano plazo, pero introdujo un riesgo contingente de liquidez durante toda la vida del contrato", señaló Jackie Maubré, asesora del directorio de Knightrader Capital Argentina.

El programa financiero de 2027, bajo la lupa del mercado

La mirada del mercado está posada desde hace meses sobre el perfil de vencimientos, así como también sobre el programa económico. El riesgo país, en parte, así lo refleja. El Gobierno tiene vencimientos por u$s24.000 millones en 2027, según la estimación de Delgado, en medio del clima electoral que suele traer aparejada una fuerte volatilidad. En ese contexto, el oficialismo busca suspender las PASO y evitar que haya mayor presión sobre los activos y el dólar.

Según cifras de la Fundación Mediterránea y EcoGo, el Gobierno enfrentaría un faltante de financiamiento en dólares de entre u$s17.000 millones y más de u$s20.000 millones en 2027, dependiendo de los compromisos incluidos en el cálculo.

"En estas condiciones (con un riesgo país arriba de los 1.100 puntos), que no son las de julio, cuando el BBVA, el Deutsche Bank y el Santander dieron el REPO contra garantía de bonos, el colateral es mucho más costoso y no hay espacio para una operación de ese tipo. Me sorprendería mucho y habría que ver el costo", sentenció Delgado.

"El Gobierno tiene que dar un mensaje claro, más allá del uso de reservas para pagar los vencimientos. Las reservas no deberían utilizarse para eso; como decía un viejo profesor mío, están para ser miradas, no para ser usadas. Y, en todo caso, para ser usadas en un evento de corrida, pero no es el caso. Hay un evento de vencimientos y de duda que pega en el riesgo país y que abre la brecha. Deberían haber fuentes alternativas como fue el REPO", analizó el presidente de Analytica.

De hecho, las colocaciones de las últimas semanas vienen mal. "Ahí también hay un problema. Pero veremos cómo sigue la película. Yo espero que, más temprano que tarde, el Gobierno diga cómo va a enfrentar este programa financiero que evidentemente hay que reformularlo de raíz", subrayó.

Rafael Di Giorno, director de Proficio, también puso el foco en los supuestos con los que el equipo económico elaboró su esquema de financiamiento. Según explicó, el programa contemplaba emisiones de deuda local por unos u$s5.000 millones y la posibilidad de refinanciar parte de los vencimientos. Sin embargo, la caída de los bonos argentinos en el exterior dificulta una colocación internacional a tasas que el Gobierno pueda considerar razonables.

La posibilidad de recuperar el acceso al mercado doméstico dependerá, en buena medida, de que se estabilice el actual escenario de volatilidad internacional. A su parecer, el Gobierno tiene margen para buscar otras fuentes de recursos y descartó que la administración de Javier Milei esté dispuesta a dejar de pagar sus compromisos.

"Este Gobierno va a hacer lo que sea para pagar", sostuvo. En ese sentido, mencionó que podría recurrir a negociaciones internacionales con China, Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de otras herramientas económicas. También advirtió que una estrategia de ese tipo podría tener costos sobre otras variables, como el tipo de cambio, la brecha cambiaria o el nivel de actividad.

Para Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, todavía es prematuro anticipar que el Gobierno no podrá cerrar el programa financiero del próximo año. No obstante, reconoció que el escenario cambió respecto de los supuestos iniciales y que el financiamiento privado podría convertirse en una alternativa más difícil de conseguir.

"Lo que depende de bancos privados, como pueden ser los REPO, sí puede verse con chances más acotadas si el mundo sigue tirando en contra y, además, las chances del oficialismo se alejan", sostuvo, al mismo tiempo que evaluó que el programa original luce demasiado pretencioso bajo las condiciones actuales, por lo que deberá modificarse. Entre las herramientas de uso más excepcional aparecen los swaps -con China y EEUU-, los incentivos a la liquidación de exportaciones agropecuarias -similares a la reducción temporal de retenciones- y una aceleración de las compras de divisas, incluso si eso supone un relajamiento del ancla cambiaria.

Discusión sobre la capacidad de pago en 2028 y el factor político

No obstante, otros analistas también ponen la mira en 2028. Joaquín Aránguiz, economista de Fundación Libertad, sostuvo que todavía es prematuro anticipar dificultades para afrontar los compromisos. "El Gobierno dispone de distintas herramientas de financiamiento, entre ellas, la posibilidad de que el BCRA emita deuda y el Tesoro la adquiera con pesos, la utilización de parte de las reservas acumuladas durante este año o, eventualmente, la activación de los swaps con China y Estados Unidos, previa negociación. Además, aún queda todo el primer trimestre de 2027 para generar recursos adicionales", analizó.

Para Aránguiz, la incertidumbre mpas importante del mercado está puesta en 2028, más que en los vencimientos del año próximo. Según su mirada, los compromisos representan aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones anuales, por lo que Argentina debería contar con capacidad para afrontarlos si consigue las divisas necesarias y mantiene la voluntad de pago.

"El principal factor de riesgo que percibe el mercado es de naturaleza política", explicó. En particular, señaló que los inversores asignan una probabilidad a que una futura administración pueda tener capacidad de pago, pero no voluntad de cumplir con los compromisos asumidos.