El Tesoro volvió a comprar dólares en el mercado y esperan que el BCRA acelere adquisición de reservas hacia fin de año

Impulsado por el sector energético y compras del Tesoro, el BCRA acelera la acumulación de reservas en octubre mientras recalibra sus instrumentos de cobertura.

Las compras oficiales de dólares ganan impulso en octubre y alimentan las expectativas de una mayor acumulación de reservas hacia fin de año. Mientras el Tesoro volvió a adquirir divisas directamente en el mercado, el Banco Central (BCRA) sumó u$s101 millones este miércoles, tras comprar u$s291 millones el martes, su mayor adquisición diaria desde julio . Así, el saldo del mes trepó a más de u$s730 millones y superó lo comprado en todo septiembre. Con una oferta apuntalada por la estacionalidad, el sector energético y las liquidaciones de deuda corporativa y provincial, los analistas ven margen para que la autoridad monetaria acelere el ritmo comprador en los próximos meses, mientras reacomoda sus instrumentos de cobertura cambiaria.

De esta forma, las compras acumuladas de octubre se acercaron a los u$s770 millones de agosto, con aún 12 días hábiles por delante. Esto, hasta el momento, equivale a un promedio diario superior a los u$s80 millones, el mayor de los últimos dos meses.

Por su parte, desde PPI confirmaron que el Tesoro compró u$s50 millones directamente en el mercado el 7 de octubre . Ese día, sus depósitos en dólares en el BCRA aumentaron por ese monto, mientras que sus depósitos en pesos cayeron por un valor equivalente.

"Se trata de la primera compra del Tesoro en el mercado desde mayo de este año, cuando había adquirido u$s150 millones, lo que evidencia mayor espacio para compras del sector público, en un contexto de spot con tendencia a la baja" , señalaron.

En diálogo con Ámbito , Andrés Reschini , de F2 Soluciones Financieras , destacó los factores que podrían sostener las compras oficiales en los próximos meses: "Creo que, como adelantamos en nuestros informes, el BCRA tiene la chance de acelerar las compras de divisas hacia finales de 2026. Por un lado lo ayuda la estacionalidad y por otro un cambio estructural en la oferta de divisas del sector energético. Además están las liquidaciones de deuda corporativa y subsoberana que ensanchan la oferta".

Según estimaciones del BCRA, quedan unos u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses. Así lo indicó Vladimir Werning, vicepresidente de la institución, durante su presentación en el inicio de la Semana del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por su parte, en el CFO Summit, el ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que el BCRA acumuló compras por u$s14.350 millones hasta septiembre y presentó una proyección que las ubicaba en u$s19.438 millones para diciembre.

Desde Grupo SBS recordaron que el BCRA compró en el mercado oficial unos u$s474 millones durante septiembre, el registro más bajo del año. El promedio diario rondó los u$s14 millones en la primera mitad del mes, pero el repunte de la segunda permitió cerrar septiembre con una media cercana a los u$s22 millones diarios. La mejora se profundizó en octubre: con las operaciones de este miércoles, las compras acumuladas alcanzaron los u$s733 millones, con un promedio diario de unos u$s81 millones.

"Hacia adelante, seguiremos de cerca el balance entre fuentes de oferta (saldo comercial, financiamiento corporativo y provincial en el exterior, crédito local en USD) y de demanda (FAE privada, giro de dividendos, importaciones), así como qué parte del salto del dólar de junio del 2026 resta aún por trasladarse a precios", señalaron desde Grupo SBS.

El BCRA reacomoda sus instrumentos: ¿aumenta su poder de fuego?

En paralelo, el Gobierno oficializó un canje de las tenencias del BCRA de la Lecap con vencimiento a fines de octubre (S30O6) por tres instrumentos: un 20% en la letra dólar linked con vencimiento a fines de noviembre (D30N6), un 40% en el Boncap con vencimiento en abril de 2027 (T30A7) y un 40% en el Boncap con vencimiento en mayo de 2027 (T31Y7).

Según detalló PPI, el Tesoro entregó u$s718 millones de D30N6, $1,55 billones de valor nominal de T30A7 y $1,68 billones de valor nominal de T31Y7, a cambio de $4,04 billones de S30O6.

Sobre esta operatoria, Reschini explicó que estos canjes son habituales y vinculó la incorporación de instrumentos dólar linked con la política del BCRA de ofrecer cobertura cambiaria. Según su análisis, esa demanda crece a medida que se amplía el mercado de cambios, tras las flexibilizaciones de 2025 y el aumento del comercio exterior.

"Es en cierto modo poder de fuego pero no necesariamente para atender a una cuestión vinculada a la incertidumbre cambiaria", aclaró.