En medio de la escalada del dólar y del riesgo país, que alcanzó un máximo anual de 1.131 puntos básicos, el ministro de Economía buscó despejar las dudas sobre el programa financiero de 2027. Además, confirmó que el Tesoro le comprará u$s1.800 millones al Banco Central para afrontar los próximos vencimientos.

En medio de una renovada escalada del dólar y con un riesgo país que llegó este miércoles a tocar los 1.131 puntos básicos este miércoles, su máximo en lo que va de 2026 , el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el Gobierno pidió a China utilizar una parte del swap de monedas. Se trata de u$s5.000 millones de los u$s20.000 millones del acuerdo vigente , con los que busca reforzar el programa financiero de 2027.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda detalló cómo obtendrá el Tesoro los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de capital e intereses de los Bonares y Globales de enero, que rondan u$s4.500 millones, según estimaciones privadas . Para ello, anticipó que el Gobierno le comprará u$s1.800 millones al Banco Central (BCRA) con los pesos provenientes del superávit fiscal primario.

Las definiciones del ministro, durante una entrevista con Neura, se conocieron en una jornada marcada por nuevos récords nominales del dólar y en momentos en que el encarecimiento del crédito para la Argentina amenaza con complicar los planes oficiales de refinanciamiento de la deuda durante 2027, un año atravesado por las elecciones presidenciales.

Aunque Caputo se mostró confiado en que la Argentina podrá refinanciar parte de sus obligaciones durante el próximo año, confirmó que el equipo económico trabaja en alternativas para reducir la incertidumbre que rodea al programa financiero. En ese marco, reveló que el Gobierno ya inició gestiones con Beijing para disponer de los recursos correspondientes al tramo activado del acuerdo de intercambio de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China.

“Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China u$s5.000 millones del swap que ya están disponibles, aprobados, entonces le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre”, expresó Caputo.

La intención del equipo económico es contar con un respaldo que permita sustituir, llegado el caso, los recursos que esperaba obtener mediante nuevas emisiones de títulos públicos en moneda extranjera. “Va a haber refinanciamiento (de la deuda), ahora ¿el mercado cree que no? Perfecto, se lo pedimos a China, ponemos los u$s5.000 millones, se los compra el Tesoro, ya tienen ahí los pagos garantizados”, explicó el ministro.

La posibilidad de recurrir al swap chino había sido anticipada por Caputo a mediados de octubre, durante su participación en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Bangkok, tal como informó Ámbito en aquella oportunidad.

La novedad es que el funcionario pasó de plantear esa alternativa como una eventualidad a confirmar que el pedido a China ya fue efectuado, aunque todavía no trascendieron los plazos ni las condiciones bajo las cuales podría instrumentarse la operación.

Recordemos que, en agosto pasado, el Banco Central y su par chino renovaron el acuerdo bilateral de intercambio de monedas por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s20.000 millones, y extendieron su vigencia de tres a cinco años, hasta 2031. El pedido de Caputo se circunscribe al tramo ya activado del swap, por el equivalente a u$s5.000 millones.

Deuda: de dónde saldrán los dólares para afrontar el vencimiento de enero

Más allá de las gestiones con China, Caputo puso el foco en el desafío financiero más inmediato que deberá enfrentar el Gobierno: el pago de capital e intereses de los Bonares y Globales en enero, que ronda los u$s4.500 millones, según estimaciones privadas.

Según explicó, la estrategia contempla una combinación de nuevos desembolsos de organismos internacionales, ingresos por privatizaciones y la utilización del excedente fiscal para adquirir divisas de la autoridad monetaria. “Van a estar entrando del Fondo y de los multilaterales aproximadamente u$s1.200 millones, después van a estar entrando los otros u$s1.000 millones que faltaban de los financiamientos que habíamos hecho garantizados con CAF y Fonplata, entran los u$s300 millones de la venta de AySA”, enumeró el funcionario.

El dato más relevante en materia de reservas fue la confirmación de que alrededor del 40% del vencimiento de enero se cubrirá con dólares que el Tesoro adquirirá directamente al Banco Central, con los pesos provenientes del superávit fiscal primario.

“Y después, de ese número de u$s4.400 millones, u$s1.800 millones son interés, lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al BCRA”, señaló Caputo. “Entonces vos tenés los u$s2.600 millones más los u$s1.800 millones que le vamos a comprar al BCRA con el superávit y ya estás en los u$s4.400 millones que tenemos que pagar”, agregó.

De acuerdo con los montos aproximados mencionados por el ministro, el esquema de financiamiento contempla cuatro fuentes de recursos:

u$s1.200 millones provenientes del FMI y otros organismos multilaterales.

u$s1.000 millones correspondientes a financiamientos con garantías de CAF y Fonplata.

Unos u$s300 millones derivados de la privatización de AySA.

u$s1.800 millones que el Tesoro le comprará al Banco Central.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en la tercera revisión del acuerdo con el FMI, que ya cuenta con el aval del personal técnico del organismo. Su aprobación por parte del Directorio Ejecutivo, prevista para principios de diciembre, permitiría destrabar un desembolso de aproximadamente u$s900 millones.

A su vez, los recursos por la privatización de AySA ingresarían en diciembre, mientras que los fondos correspondientes a los créditos con garantías de organismos multilaterales estarían disponibles en enero.



De acuerdo con los números presentados por Caputo, el Gobierno no necesitaría recurrir al swap chino para afrontar los vencimientos de enero. El pedido a Beijing apunta a reforzar el programa financiero de 2027 y, eventualmente, sustituir los u$s5.000 millones que el equipo económico preveía obtener mediante nuevas colocaciones de Bonares, en caso de que persistan las dificultades para acceder al mercado local de deuda.

El riesgo país pone a prueba el programa financiero de 2027

La estrategia financiera que presentó Economía en julio contemplaba compromisos de deuda por unos u$s24.900 millones para 2027. Entre las fuentes de recursos previstas figuraban la colocación de Bonares por u$s5.000 millones y la adquisición de divisas al Banco Central por otros u$s4.900 millones. Sin embargo, las condiciones de mercado cambiaron sustancialmente desde entonces. La escalada del riesgo país, la interrupción de las emisiones de deuda en dólares en el mercado doméstico desde agosto y la desaceleración del ritmo de acumulación de reservas volvieron a instalar interrogantes sobre la instrumentación del programa original.

Con el riesgo soberano por encima de los 1.000 puntos básicos, el costo de emitir deuda en dólares representa un obstáculo para la estrategia de refinanciamiento del equipo económico.

En ese escenario, los recursos del swap chino podrían funcionar como un puente financiero hasta que las condiciones de mercado permitan retomar las colocaciones de títulos públicos en moneda extranjera a tasas más convenientes.

La otra variable clave es la evolución de las reservas internacionales. Si bien la compra de dólares al BCRA para cancelar los intereses de enero no implicará un nuevo endeudamiento para el Tesoro, el posterior pago a los bonistas supondrá una salida de divisas de las arcas de la autoridad monetaria. Esto reducirá el poder de fuego del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario en un año electoral, en el que se prevé una mayor demanda de dólares para cobertura.