El Ministerio de Economía dispuso la conversión de tres títulos en manos del Banco Central con vencimientos en noviembre y diciembre por instrumentos que amortizan en 2027.

En la previa a una nueva licitación desafiante de deuda del Tesoro, el Gobierno oficializó este jueves un canje de títulos públicos en manos del Banco Central (BCRA) , con el objetivo de trasladar compromisos financieros previstos para los últimos meses de 2026 hacia enero y junio del próximo año.

La medida se formalizó a través de la Resolución Conjunta 67/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Federico Furiase y Carlos Guberman.

Para instrumentar la operación, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación de dos letras vinculadas al dólar (dólar linked) por hasta u$s3.000 millones en valor nominal original y de un bono capitalizable en pesos por hasta $16 billones.

De esta manera, el Palacio de Hacienda busca descomprimir el calendario de vencimientos de fin de año mediante una operación de deuda intra-sector público, en momentos en que se prepara para salir nuevamente al mercado en busca de financiamiento.

Para el cierre de este mes, el Tesoro tiene que conseguir refinanciamiento para vencimientos por $25,4 billones. De ellos, según datos de Dhalmore Capital , $14,9 billones corresponden a una Lecap; $7,2 billones, a una Lecer; $2,95 billones, a una dólar linked, y $250.000 millones, a un Bote.

Canje de deuda con el BCRA: cuáles son los títulos involucrados

La normativa contempla la conversión de las tenencias elegibles de la autoridad monetaria correspondientes a la letra capitalizable en pesos S30N6, con vencimiento el 30 de noviembre; el BONCER TZXD6, ajustado por inflación, y el bono a tasa dual TTD26, ambos con fecha de amortización el 15 de diciembre.

A cambio, el Banco Central recibirá dos letras vinculadas al dólar, la D15E7 y la D29E7, con vencimientos el 15 y el 29 de enero de 2027, respectivamente, y el BONCAP T30J7, que amortiza el 30 de junio del próximo año.

A diferencia de otras operaciones de conversión, la resolución no establece porcentajes de asignación para cada instrumento, sino que dispone el canje de las tenencias elegibles del BCRA siguiendo un orden de prelación.

En primer lugar, se asignarán los títulos correspondientes a la LELINK D15E7, por hasta u$s1.000 millones, y luego los de la LELINK D29E7, por hasta u$s2.000 millones. Una vez agotados los valores nominales disponibles de ambas letras, el remanente será destinado al bono capitalizable en pesos.

Deuda: cuándo se conocerán los montos definitivos del canje

Según lo establecido en la normativa, la fecha de realización de la operación fue fijada para el martes 24 de noviembre, mientras que su liquidación se estipuló para el miércoles 25.

Para determinar la relación de conversión, Economía dispuso utilizar los precios de mercado en pesos registrados inmediatamente antes de las 13.30 en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con liquidación a 24 horas.

Si bien el Boletín Oficial establece los límites máximos de emisión, no detalla los montos efectivamente involucrados en el canje. La confirmación de los valores nominales intercambiados se conocería en las próximas horas, a través de los correspondientes comunicados de A3 Mercados y BYMA.

La operación permitirá reducir los compromisos del Tesoro con la autoridad monetaria previstos para lo que resta de 2026, aunque trasladará esas obligaciones al calendario financiero de 2027.