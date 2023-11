FCI: cuáles son los mejores para invertir y qué se espera hasta el balotaje

Novus Liquidez Plus: +20,3%

Cohen Renta Fija Plus: +20%

Adcap Pesos Plus: +16,7%

Allaria Ahorro Plus: +16,2%

Megainver Ahorro: +15,8%

En lo que va del año, el fondo ganador del segmento es Cohen Renta Fija Plus (+124%), seguido de Delta Ahorro Plus (113,9%) y IAM Renta Plus con 113%. En 2023 estos fondos tienen un rendimiento promedio del 103,9%.

Fondos CER

Son aquellos fondos ajustados al índice CER que es un coeficiente estabilizador de referencia que es calculado todos los días por el banco central, y que mide la inflación a partir del Índice de Precios al Consumidor.

- Estrategias de mediano plazo

Gainvest Balanceado: +25,1%

Galileo Multimercado II: 24%

Allaria Renta Fija: +22,3%

Consultatio Deuda Argentina: +21,5%

Superfondo Renta Fija: +20,3%.

Estos fondos cerraron el mes con un aumento promedio del 18,1%. En lo que va del año, los fondos ganadores son Gainvest Balanceado (140,2%), Balanz Institucional (134,8%) y Galileo Multimercado II (134,1%). En 2023 estos fondos tienen un rendimiento promedio del 117,5% en tanto la inflación acumulada se ubica en 103,2%.

pesoss-billetes.jpg Depositphotos

Dólar Linked

Los fondos ajustados por dólar oficial finalizaron con aumentos promedio del 13%. En el desglose, las estrategias con sintéticos en cartera y soberanos lograron los mejores retornos con el 23% y el 19%, respectivamente.

Novus Valor - DL Soberano: +24%

Delta Patrimonio I- DL Sint: +22,9%

Alpha Resta Cobertura- DL Sob: +21,2%

Allaria Renta Fija Mixta II- DL Sob: +20,5%

ST Renta Fija- DL Sob: +20%

En lo que va del año el aumento promedio es del 119,3%. Los fondos ganadores de 2023 son: Balanz Capital Renta Fija (185,7%), Quinquela Renta Mixta (144,8%), Toronto Trust Global Capital (144,7%).

Renta Mixta

Estos fondos poseen riesgo accionario en cartera junto con inversiones en instrumentos de Renta Fija. En octubre cerraron con ganancias del 13%. Los destacados de octubre fueron:

Allaria Diversificado: +28,5%

Delta Multimercado I: +18,6%

Supergestión: 18,1%

Adcap Balanceado VII: +15,7%

Balanz Retorno total: +15%

En lo que va del año, el aumento promedio de estos fondos es del 164,2% y los más destacados son: TT Argentina 2021 (210,9%), Allaria Diversificado (208,6%) y Adcap Balanceado VII (175,8%).

Fondos Renta Variable

Los fondos de inversión de renta variable son productos de inversión colectiva que invierten la mayor parte de su patrimonio en activos de renta variable. La exposición a este tipo de activos debe ser igual o superior al 75% para que un fondo sea considerado de renta variable.

SF Value (RV+ Cedears): +7%

IEB Value (RV): +6,8%

Galileo Acciones (RV): +5%

SBS acciones Argentina (RV): +4,6%

Adcap Acciones (RV+ Cedears): +4,5%

En lo que va del 2023, el rendimiento promedio de estos fondos se encuentra a 210,2%. Los más destacados son: Adcap Acciones (229,8%), Alpha Mercosur (228,9%), Balanz Acciones (227,7%).

¿Qué se espera para las próximas semanas?

Según sostiene PPI, las estrategias se moverán en función de las expectativas que se vayan armando de acuerdo al resultado electoral del 19 de noviembre y la incertidumbre respecto a las estrategias a tomar (tanto Dólar Linked como CER) se mantendrán.

En la industria de los FCI, PPI señala que “no se descarta” una recuperación antes de la segunda vuelta en los FCI Dólar Linked. Si bien, “la curva CER podría recuperarse -de concretarse el escenario de una continuidad del oficialismo y la aceleración en el ritmo de inflación (arriba de los dos dígitos mensuales)-. La volatilidad, igualmente, será alta”, concluyeron.