Los FCI dólar linked y los de liquidez inmediata recibieron el mayor flujo durante octubre

Por otro lado, los fondos CER frenaron la dinámica de los rescates pero no lograron revertir la tendencia negativa, finalizando el mes de octubre con salidas por $91.260 millones. Hasta el 20 de octubre, dicho segmento había acumulado rescates por $116.205 millones. De esta forma, en lo que va de 2023, este segmento tuvo recates en la mayoría de los meses del año, con la excepción de agosto y junio.

Hacia adelante, se espera que el armado de carteras evolucione a medida que el mercado recalibre expectativas respecto de la segunda vuelta electoral. Sobre este punto, Caramella sostuvo: “Si bien hubo caída en el dólar MEP y en las cotizaciones de los futuros, no me extrañaría que llegando al balotaje, se vuelva a la búsqueda de cobertura en el mercado, quizá no tan pronunciada como se vio en las generales, pero al haber un final abierto donde cualquiera de los candidatos puede ganar, me imagino que vamos a ver tendencias parecidas a las que venimos viendo con productos que ofrezcan cobertura respecto al dólar oficial”.