Las claves de las nuevas reglas para el dólar y el fin del cepo

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia de prensa que dio para anunciar las medidas, señaló” Ayer me mandaban un chat de un extranjero hablando con un local, con un argentino, que le decía: “la reacción del lunes es clave”. No puedo disentir más. La reacción del lunes es irrelevante, absolutamente. Nosotros tenemos diseñado un programa —de vuelta— que es absolutamente sólido. Y lo de corto plazo es volatilidad, es interpretación de uno o de otro. Como dije antes, cuando vos hacés las cosas bien, lo que termina imponiéndose es la realidad. Y nosotros estamos haciendo las cosas bien”.

Como se señaló, el Banco Central contará con fondos provenientes del exterior que le permitirán engrosar sus reservas y por lo tanto tendrá más margen para intervenir en el mercado -el martes próximo el Fondo Monetario Internacional desembolsará 12.000 millones de dólares en el marco del nuevo acuerdo con la Argentina-.

En este sentido, la autoridad monetaria informó por comunicado que “Se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen. El BCRA podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales (RIN), así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada”.

En cuanto a las restricciones cambiarias, la primera lectura que hicieron los analistas es que se flexibilizan las condiciones para las personas humanas y para las importaciones, pero no así para los stocks de pasivos con el exterior que arrastran las empresas. En este caso las cifras se consideran importantes, cálculos privados estiman en unos 6.000 millones de dólares las utilidades no giradas por partes de compañías y cerca de 15.000 millones los préstamos financieros, aunque en el Gobierno insisten en que no es posible precisar las cifras.

Para las personas humanas se levanta el cepo, suprimiendo el límite de 200 dólares de acceso al MLC, y se eliminan todas las restricciones de acceso al MLC vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros. Tanto las restricciones contenidas en la Comunicación A 7340 como la “restricción cruzada” dejarán de ser aplicables a personas humanas -no así para las jurídicas-.

Además, en coordinación con el BCRA, ARCA eliminará la percepción impositiva existente a la adquisición de moneda extranjera en el MLC -permaneciendo solamente sobre el turismo y los pagos de tarjetas de crédito-.

En cuanto a las importaciones de bienes, podrán pagarse a través del MLC a partir del registro de ingreso aduanero (previamente era 30 días). Las compras externas por parte de empresas MiPyMEs podrán pagarse a través del MLC a partir del despacho del puerto de origen (previamente era 30 días a partir del registro de ingreso aduanero). Las importaciones de servicios podrán pagarse a través del MLC a partir del momento de prestación del servicio (previamente era 30 días). Y las compras externas de bienes de capital podrán pagarse a través del MLC con un 30% de anticipo, 50% a partir del despacho del puerto de origen y 20% a partir del registro de ingreso aduanero (previamente era un 20% de anticipo y solamente para MiPyMEs). Las importaciones de servicios entre empresas vinculadas podrán pagarse a través del MLC a partir de que se cumplan 90 días de la fecha de prestación del servicio (previamente era 180 días).

Para las personas jurídicas se levanta el cepo para poder pagar dividendos por MLC por ejercicios “iniciados” en 2025, es decir, falta un año para el potencial primer pago.

Y para todo lo que es anterior de dividendos, deuda financiera y comercial se está trabajando en el diseño de una nueva serie de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Estos títulos podrán ser adquiridos en pesos, para afrontar obligaciones con el exterior relacionados con deudas o dividendos previos al 2025, y deudas comerciales con fecha previa al 12 de diciembre de 2023.

Como trasfondo de estas medidas, el Gobierno anunció que se refuerza el ancla nominal perfeccionando el marco de política monetaria en el que no hay emisión de pesos por parte de BCRA para el financiamiento del déficit fiscal o para la remuneración de sus pasivos monetarios. Y el ministro Caputo amplió la meta de superávit fiscal estableciendo un excedente primario de 1,6% para el año (un aumento de 0,3%).

Inestabilidad

La inquietud en el mercado de cambios comenzó semanas atrás cuando empezaron a trascender versiones sobre un cambio en la regla de juego de 1% mensual de ajuste del tipo de cambio oficial. La expectativa de devaluación llevó a que se desarmaran operaciones de carry trade, los importadores apresuraron los pagos al exterior y los exportadores frenaron el ingreso de divisas.

El viernes pasado el Banco Central vendió casi 400 millones de dólares (398 millones), totalizando unos 2.500 millones de dólares desde mediados de marzo, con una reducción de las reservas brutas a 24.726 millones de dólares.