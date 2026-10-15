Los futuros de Wall Street caen ante un sell-off masivo en las acciones de IA, pero los bonos repuntan

La caída se produjo poco después de que Anthropic informara un crecimiento de u$s16.800 millones en el tercer trimestre. Se trata de cifras sólidas, pero que sugerían que el ritmo se había desacelerado.

Las acciones a nivel mundial caen este jueves a medida que la ola de ventas masivas en el sector de la inteligencia artificial se aceleraba y empujaba a los inversionistas hacia la seguridad de los bonos de deuda soberana. Ese temor se disparó producto de un posible impacto negativo en la financiación de la IA debido a las tasas de interés más altas que podrían subir este mes, luego de la reunión de la Reserva Federal (Fed) a fin de mes.

Los primeros en acusar el golpe fueron los mercados asiáticos . La fuerte caída de las acciones tecnológicas provocó inquietud en los mercados bursátiles mundiales el jueves, ya que las grandes apuestas en centros de datos y otras iniciativas clave de IA se enfrentaron a las consecuencias de los tipos de interés elevados.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,03%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,59%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 7,57% y el Nikkei 225 japonés bajó 4,77%.

La actividad bursátil europea se desempeña un poco mejor, con las bolsas registrando descensos inferiores al 0,3% en las primeras horas de la jornada. El Euro Stoxx cae 0,85%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,43% y el CAC francés sube 0,19%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,58%.

Este mejor desempeño se debió en parte al sector tecnológico comparativamente más pequeño de la región , pero también a que una caída en los rendimientos de los bonos del gobierno y un descenso en el precio del petróleo y el gas ayudaron a aliviar algunas de las tensiones recientes.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,4% hasta u$s104,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,05%, hasta los u$s95,15el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — se ubica en torno a los 5%, lejos del récord en más de 20 años que alcanzó la semana pasada, cuando tocó el 5,3%.

Bonos repuntan mientras acciones de IA arrastran a Wall Street. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

El dato de inflación que se conoció ayer en EEUU generó malestar entre los inversores. Esto se debió a la perspectiva de que las tasas de interés más altas afectaran negativamente las acciones de Oracle, CoreWeave y otras empresas de IA sensibles a los mayores costos de endeudamiento.

A eso se le agregó que la empresa de Anthropic había registrado un aumento del 45% en sus ingresos del tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior. Si bien eso representó un crecimiento de u$s16.800 millones, el dato sugería que el ritmo se había desacelerado.

Los inversores estarán muy atentos a los datos de la inflación mayorista de EEUU para obtener pistas sobre la inflación en el sector manufacturero. También se publicarán más tarde ese mismo día las ventas minoristas de septiembre, los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los balances empresariales de grandes bancos.