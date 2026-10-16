Fed: Kevin Warsh dio indicios de que no subirá la tasa en octubre y destacó el impacto de la IA sobre la economía

El hermetismo del presidente del banco central norteamericano sobre posibles movimientos de las tasas fue interpretado por Wall Street como una señal de que no habrá cambios en la reunión que se realizará entre el 27 y 28 de este mes.

A pesar de la reticencia de Warsh a ser directo sobre el rumbo de la política monetaria, sus colegas en la Fed no compartieron su hermetismo.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh , se mostró optimista respecto a la fortaleza de la economía estadounidense y el impacto positivo de la inteligencia artificial (IA) sobre la productividad norteamericana. Por otro lado, no hizo comentarios sobre política monetaria ni sobre sus perspectivas a futuro, aparte de reiterar que la Fed garantizará la estabilidad de precios, lo que el mercado interpretó como un indicio de que el banco central no subirá la tasa este mes .

"Dejamos muy claro que garantizaríamos la estabilidad de los precios , y retiramos una dosis de estímulo hace aproximadamente un mes", explicó Warsh en referencia a la suba de tasas de septiembre, en el marco de un debate en Bangkok, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. "No me adelanto a las reuniones. No creo en decir ahora lo que podría hacer en las reuniones que tendremos durante el resto del año", agregó.

La decisión de Warsh de eludir por completo las menciones respecto a una decisión de política monetaria a corto plazo y centrarse solo en temas económicos más amplios hizo que inversores redujeran sus apuestas a favor de una suba de tipos en la reunión de política monetaria del banco central del 27 y 28 de octubre . Las probabilidades, que rondaban el 27% antes del discurso de Warsh, cayeron por debajo del 15% tras sus declaraciones, según el FedWatch de CME Group .

A pesar de la reticencia de Warsh a ser directo sobre el rumbo de la política monetaria , sus colegas en la Fed no compartieron su hermetismo . En las últimas semanas, casi todos afirmaron que probablemente sea necesario un incremento los tipos de interés , pero la mayoría primero quiere ver más datos para evaluar la tendencia inflacionaria, una señal de que era poco probable que aprobaran una segunda suba de tipos este mes.

Ese punto se vista se mantuvo entro los miembros del organismo incluso después de que esta semana se publicaran informes que mostraban que tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como el Índice de Precios al Productor (IPP) se ubicaron muy por encima de las proyecciones del mercado y el objetivo de una inflación anual del 2% anual que tiene la Fed .

Varios miembros del FOMC indicaron que sería necesario una nueva suba antes de fin de año, pero dieron a entender que no sería en octubre. Federal Reserve

IA: su impacto en la inflación y el crecimiento

Según afirmó el titular del banco central norteamericano, EEUU y muchas otras economías se estaban beneficiando de un "aumento de la inversión" impulsado por la IA, la cual se estaba extendiendo a otros sectores. Sin embargo, eso estaba generando un impacto en la demanda a corto plazo que ejercía presión al alza sobre la inflación.

"Ayer y hoy salí de las reuniones aquí, y es difícil participar en un debate con los responsables de los bancos centrales sin comparar opiniones y escuchar lo mismo sobre el aumento de los precios", mencionó Warsh sobre el tema.

Ante la inflación, que representa un "desafío común", Warsh afirmó que los bancos centrales mundiales emprendieron "un endurecimiento simultáneo de la política monetaria en la mayoría de los lugares del mundo, lo que significa que no hay quienes se beneficien sin contribuir".

Sin embargo, se mostró optimista respecto al impacto de la IA en el crecimiento económico y la productividad a mediano plazo, aunque señaló que el camino hacia lo que él esperaba que fuera un crecimiento más rápido de la productividad en la "economía real" será "muy accidentado".

Además, mencionó que el auge de la inversión en IA estaba proporcionando cierta resiliencia al crecimiento estadounidense. "Esto significa que tenemos muchos factores favorables que le dan fuerza y solidez a esta economía", señaló, agregando que "ese tipo de impulso no se encuentra en todas partes del mundo".

De todas maneras, mencionó que la economía global también estaba "mostrando una resiliencia" que no creyó que fuera a existir meses atrás, "dados los acontecimientos geopolíticos y los puntos conflictivos de todo el mundo".

Y concluyó: "Creo, con optimismo —y quizás piensen que de manera ingenua—, que al menos en EEUU saldremos de esto más fuertes, con una economía más sólida y más capaz de liderar el crecimiento económico mundial".