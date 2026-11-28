En las mesas de dinero la pregunta es si se pinchó la burbuja, pero la respuesta más honesta es que se agotó otra cosa: la paciencia. Desde 2023, Wall Street trató cada dólar invertido en IA como una promesa cumplida. Ahora quiere saber quién lo paga, con qué plata y cuándo vuelve.

En las mesas de dinero la pregunta es si se pinchó la burbuja, pero la respuesta más honesta es que se agotó otra cosa: la paciencia.

Nvidia facturó u$s115.800 millones en su último trimestre , más del doble que un año atrás. Las ganancias del S&P 500 crecieron 31,9% , el tercer trimestre seguido por encima de 25%. Y, aun así, el miércoles previo a Acción de Gracias el Nasdaq llegó a caer 20% desde su récord de octubre , el umbral técnico de un mercado bajista, y el índice de semiconductores de Filadelfia ya perdió casi 40% desde junio. Rara vez las empresas que más ganan fueron las que más cayeron.

En las mesas de dinero la pregunta es si se pinchó la burbuja. La respuesta más honesta es que se agotó otra cosa: la paciencia. Desde 2023, Wall Street trató cada dólar invertido en IA como una promesa cumplida. Ahora quiere saber quién lo paga, con qué plata y cuándo vuelve.

La auditoría llega en un mal momento, ya que la Reserva Federal volvió a subir la tasa en septiembre y los futuros dan casi por hecha otra suba en diciembre, con una inflación núcleo de 3,3% anual. Además, el bono del Tesoro a diez años pasó de 4,1% a fines de 2025 a superar 5,2% en octubre . A eso se sumaron la victoria demócrata en ambas Cámaras , con promesas de poner límites a los centros de datos, y una nueva tanda de aranceles. Para un negocio que se financia cada vez más con deuda, que el capital cueste más cambia la ecuación.

Para entender quién sufre y por qué, conviene seguir el recorrido de un dólar invertido en IA . Empieza en un laboratorio que firma un contrato de cómputo, pasa por una nube que se endeuda para construir el centro de datos, los hyperscalers, y termina en el fabricante que vende los chips. En cada eslabón las preguntas son distintas.

El primero son los laboratorios, que firman compromisos enormes contra ingresos que recién despegan. Anthropic, que salió a bolsa este mes, facturó u$s33.200 millones en nueve meses y acumula compromisos de cómputo por u$s900.900 millones. OpenAI tuvo en el tercer trimestre una pérdida operativa ajustada mayor que lo que facturó. Esos contratos son, del otro lado del mostrador, la cartera de ingresos que justifica la deuda que toman los hyperscalers. Y la competencia de los modelos chinos, abiertos y mucho más baratos, limita cuánto pueden cobrar.

El segundo eslabón es el que construye (los hyperscalers), y ahí habla el crédito. La mejor forma de escucharlo son los CDS, o credit default swaps, que funcionan como un seguro contra la falta de pago de una empresa. Quien los compra paga una prima anual medida en puntos básicos, de modo que 100 puntos equivalen a pagar 1% por año del monto asegurado. Cuanto más cara la prima, más riesgo perciben los inversores.

Las primas cuentan una historia de discriminación más que de pánico. La de Oracle, que se endeudó para construir centros de datos para OpenAI, pasó de unos 145 puntos básicos en enero a 371. La de CoreWeave, una nube especializada que vive de alquilar chips, llega a 1.453 puntos, un nivel que con los supuestos habituales implica cerca de 70% de probabilidad de default en cinco años. Alphabet también se encareció, de 37 a 98 puntos, pero juega en otra liga. Y el índice que agrupa a las principales empresas con grado de inversión apenas pasó de 50 a 63.

Oracle resume el problema. En julio, S&P la bajó al último escalón del grado de inversión y estimó que la mitad de su cartera de contratos, de u$s638.000 millones, depende de OpenAI. Cuando el principal cliente de un deudor todavía pierde plata, los acreedores pasan la cuenta. Ni siquiera los gigantes se salvan del todo. Alphabet quemó u$s9.100 millones de caja en el tercer trimestre y aun así promete invertir más en 2027.

El tercer eslabón (los semiconductores) vende las palas en plena fiebre del oro, y es el que más cayó. Sus ganancias son la inversión de otros, y la duda es cuánto más puede crecer esa inversión. Esto podría hacer que se estabilicen las ganancias de estás compañías. Goldman Sachs calcula que el auge de la IA dejó las ganancias del S&P 500 un 25% por encima de su tendencia de 30 años. Si vuelven a esa tendencia, el índice podría caer hasta 5.800 puntos. Si vuelve la confianza en las estimaciones, podría llegar a 8.100.

Muchas de estas empresas parecen baratas cuando miramos los múltiplos, pero hay que poner la lupa en el denominador. Las proyecciones de ganancias sobre estás empresas son exigentes y la duda radica en si van a dar delivery. A fines de 2025, los analistas esperaban que las empresas del S&P 500 crecieran 15% este año, y van camino a crecer más del doble, con Nvidia y Micron como las que más aportaron en el último trimestre. Para 2027, el consenso todavía proyecta otro 17%. Si esas estimaciones se corrigen a la baja, el múltiplo que hoy luce barato se encarece sin que la acción se mueva. No hace falta un derrumbe de los negocios para eso, alcanza con que crezcan menos de lo prometido. Por eso el piso probablemente llegue cuando las proyecciones se vuelvan creíbles, ya sea porque las empresas las cumplen o porque se ajustan a un nivel más razonable.

El recorrido, además, termina donde empezó. En agosto, Nvidia acordó respaldar con hasta u$s105.000 millones un centro de datos de OpenAI. Cuando el que vende los chips garantiza la deuda del que los compra, el riesgo del cliente pasa al balance del proveedor. No sorprende que los CDS de Nvidia también hayan tocado máximos.

De este recorrido sale una nueva definición de calidad. Ya no alcanza con crecer, importa con qué plata se crece. Los hyperscalers que financian la inversión con caja propia conservan el acceso al crédito aunque hoy quemen efectivo. Las que construyen con deuda y dependen de un par de clientes son las que los acreedores castigan. Y los vendedores de chips dependen de que los primeros sigan gastando al mismo ritmo.

Los grandes bancos ya tomaron nota en sus perspectivas para 2027. La mayoría prefiere a los hyperscalers con caja y a las empresas que usan la IA antes que a los fabricantes de chips, porque la vara quedó alta. El consenso todavía espera que las ganancias de los semiconductores de Estados Unidos crezcan 78% el año próximo, una meta difícil de cumplir si la inversión se estabiliza.

Mientras el estrés se quede en la periferia endeudada, la corrección cumple su función. Separa a los que pueden pagar su apuesta de los que no, y lo hace sin que el crédito en general se resienta. El riesgo es que llegue al financiamiento de los laboratorios, porque ahí se cierra el círculo. Si a Anthropic u OpenAI les cuesta más conseguir fondos, los contratos se achican, las nubes se quedan con capacidad ociosa y los fabricantes reciben menos pedidos. La acción de Anthropic, que cerró su primer día a u$s97, el martes ya cotizaba por debajo de los u$s83 de su precio de salida.

Las señales para seguir no son pocas. La decisión de la Fed del 9 de diciembre, las guías de inversión para 2027 que llegan con los balances de fin de enero, el índice de CDS de grado de inversión y la cotización de los laboratorios. Es decir, el trade en inteligencia artificial puede reactivarse, pero hay que mirar la cuenta.

Analista de PPI. M.Sc. Finance Universidad Torcuato Di Tella.