Rally del oro: iniciativa china podría impactar en el precio mundial

Por su parte, para los analistas del Minsheng Bank, esta movida parece replicar lo que hizo el propio EEUU en los ’80 cuando el país se encontraba con la necesidad casi desesperada de reemplazar su industria manufacturera, que se estaba debilitando, como motor económico, especialmente después de la estanflación de los ‘70, en esa oportunidad el gobierno liberalizó la propiedad de acciones de todas las industrias financieras, desregulando en la práctica su propiedad. El resultado fue una economía en auge y una ampliación de la propiedad de acciones como vehículos de inversión. Explican que China está replicando la estructura del mercado estadounidense, pero liberalizando y fomentando la tenencia de oro, el activo de inversión más seguro del planeta. También ven culturalmente el resultado de una excesiva financiación, especialmente con las acciones, que puede generar disparidad de riqueza y creación de burbujas. China está haciendo lo mismo, pero con el oro. China se está financiando, igual que lo hizo EEUU, pero con activos más fiables y menos volátiles.

Las 10 compañías en el programa piloto

Lo cierto es que China lanzó el programa piloto de fondos de seguros que invierten en el negocio del oro, y 10 compañías de seguros han participado en el programa piloto. ¿Cuáles son las aseguradoras? Se ha identificado el primer grupo de 10 proyectos piloto, de los cuales se beneficiarán las principales compañías de seguros, entre los participantes se encuentran PICC Property and Casualty Insurance, China Life, China Taiping Life, China Export & Credit Insurance Corporation, Ping An Property & Casualty Insurance, Ping An Life, China Taiping Property and Casualty Insurance, China Taiping Life Insurance, Taikang Life Insurance y New China Life. Desde China consideran que el proyecto piloto involucra principalmente a aseguradoras grandes y bien establecidas con fuertes capacidades de inversión e investigación, y se espera que las compañías de seguros que cotizan en bolsa se beneficien directamente, con una estabilidad de inversión mejorada y un potencial de retorno a largo plazo.

Las 10 aseguradoras piloto gestionan en conjunto aproximadamente 19,95 billones de yuanes en activos totales. Con un límite de inversión regulatorio fijado en el 1% de los activos totales, el tamaño estimado de la inversión en oro se sitúa actualmente en 199.500 millones de yuanes, acercándose a los 200.000 millones de yuanes. Este nivel de asignación podría influir en la oferta, la demanda y los precios del oro, y a medida que el proyecto piloto se amplíe y los activos totales de las aseguradoras crezcan, se espera que aumenten las inversiones en oro y su impacto en el mercado.

Analistas del mercado de metales mundial destacan que las 10 aseguradoras participantes son líderes de la industria con capacidades establecidas de inversión y gestión de riesgos, y su ventaja de pioneros en la inversión en oro les permite acumular experiencia y maximizar los beneficios a largo plazo, por lo que se recomienda centrarse en China Pacific Insurance, New China Life Insurance, Ping An Insurance, China Life y China Property Insurance.