Patricia Bullrich defendió el operativo que cercó la casa de Cristina: "Estaban convirtiendo las calles en una unidad básica"

La ministra dio su visión sobre la peregrinación de seguidores de Cristina que van hasta su casa para expresar su apoyo. Se amparó en los "vecinos" del barrio que se estarían quejando. "Se merecen vivir en paz, disfrutando sus días con libertad y tranquilidad", afirmó Bullrich sin tener en cuenta que varios vecinos no sólo no se quejan, sino que se suman a los saludos a Cristina.

Finalmente, Bullrich dejó una advertencia con su latiguillo de siempre: "Las Fuerzas Federales van a mantener el orden, siempre. Sin importar las amenazas de un sector de la política. Y acuérdense, el que las hace, las paga".

vallas casa Cristina.png

Cristina volvió a criticar el operativo de Patricia Bullrich: "El objetivo es generar caos y conflicto en la calle"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar este viernes a la tarde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el fuerte operativo con vallas y efectivos que se montó en la puerta de su casa. "Esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra", afirmó en un audio dirigido a la militancia que se reunió en el Parque Lezama. También cuestionó el superávit fiscal del Gobierno: "Le deben plata a todas las provincias".

Cristina envió un audio a sus militantes que reunidos en Parque Lezama. Tras un breve discurso de su hijo Máximo, la exmandataria contó lo que vivió en la madrugada: "Quiero contarles lo que pasó, mas o menos a eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos, me hizo acordar allá por agosto del 2022 cuando la policía instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay".

"Nadie imagina que la gente pueda cometer dos veces las mismas estupideces, pero parece que las cosas están así. En esta oportunidad no fue la Policía de la Ciudad, fue la Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra", agregó, citando los gobiernos que integró la ministra de Seguridad.

Parque Lezama Banderazo Cristina.jpeg Miles de personas se concentraron en el Parque Lezama para expresar su apoyo a Cristina. Prensa CFK

Asimismo, aseguró que las acciones de Bullrich fueron a fin de provocar "conflicto y caos"; así como también de tapar el "desastre económico y social que vive nuestro país". "Es una gran y absoluta fracasada", lanzó.

Por otra parte, se refirió a los índices de desocupación que se dieron a conocer el jueves, apuntando contra la caída de "la industria, la construcción y el comercio". Y apuntó: "Vienen a hablarnos del futuro y son lo peor del pasado".

"Le deben plata a todas las provincias", añadió, al tiempo que aprovechó para criticar el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades: "Así cualquiera tiene superávit", ironizó.

Y agregó: "La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina presa. La gente quiere comer pan, fideos, harina, tener futuro. Tarde o temprano este modelo se cae. En el pasado terminaron en fracasos estrepitosos para la economía y en tragedias para la sociedad. Por último, aseguró que "la patria necesita ser defendida", y se despidió de sus seguidores en Parque Lezama, a quienes les pidió que no concurrieran a su domicilio, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto: "Viva Belgrano y viva la patria", cerró.

La convocatoria inicial preveía un banderazo frente al domicilio de la exmandataria en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria según lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal N°2. Sin embargo, luego de que Fernández de Kirchner presentara una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunta “persecución política”, los organizadores resolvieron trasladar el acto a Parque Lezama, a pocas cuadras del lugar original.