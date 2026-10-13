Wall Street espera un "punto de inflexión" que impulse las acciones de Apple

La compañía presentará nuevos dispositivos para el hogar y prepara otros lanzamientos durante octubre en momentos de dudas para los inversores sobre una acción tecnológica clave.

Apple busca nuevos motores de crecimiento más allá del iPhone , con una ofensiva de productos para el hogar inteligente que llega en un momento de dudas entre los inversores sobre la capacidad de la compañía para justificar su elevada valuación bursátil.

La empresa presentará nuevos dispositivos para el hogar y prepara otros lanzamientos durante octubre, entre ellos una MacBook con pantalla táctil, un nuevo iPad mini y el iPhone plegable Duo . La estrategia apunta a ampliar su ecosistema y generar nuevas oportunidades de venta entre sus millones de usuarios.

Sin embargo, el desafío es considerable . Las acciones de Apple subieron un 25% en lo que va del año, pero permanecieron prácticamente estancadas durante los últimos meses. Además, cotizan a más de 35 veces las ganancias estimadas para los próximos 12 meses, muy por encima del promedio de 24 veces registrado durante la última década.

Las expectativas de los inversores son elevadas y el mercado espera que el nuevo CEO, John Ternus, consiga impulsar el crecimiento mediante una renovación del catálogo de dispositivos.

"Para una compañía de este tamaño, necesitás productos de enorme éxito para mover la aguja del crecimiento", afirmó Peter Andersen , director de inversiones de Andersen Capital Management, firma que administra u$s5.500 millones. El especialista expresó dudas sobre si los próximos lanzamientos tendrán suficiente impacto para generar un cambio significativo .

El plan de expansión llega en un contexto en el que Apple también enfrenta presiones sobre sus costos y señales de debilidad en algunos modelos de iPhone.

Apple presentará nuevos dispositivos para el hogar y prepara otros lanzamientos durante octubre, entre ellos una MacBook con pantalla táctil. Apple

La inflación persistente afecta el poder adquisitivo de los consumidores, mientras que el encarecimiento de los chips de memoria obligó a la compañía a aumentar los precios de ciertos productos. Además, informes recientes señalaron recortes en los pedidos de componentes para algunos teléfonos ante una demanda inferior a la esperada.

Nuevo mercado

El hogar inteligente es una apuesta para profundizar la relación con los clientes. Apple quiere integrar cerraduras, timbres con video, cámaras y termostatos con sus dispositivos y su asistente Siri, que recibió mejoras de inteligencia artificial. También busca competir con Amazon, Google y sus respectivos ecosistemas domésticos.

No obstante, la compañía llega tarde a un mercado en el que sus rivales acumulan años de experiencia. Bob O’Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research, advirtió que la inteligencia artificial podría ayudar, aunque planteó dos interrogantes: "¿Tiene la capacidad de conectividad para simplificar el proceso?" y "¿estará dispuesta a trabajar con todo el ecosistema del hogar inteligente y no solo dentro de su propio jardín cerrado?".

Las proyecciones de crecimiento también alimentan las dudas bursátiles. Los ingresos de Apple crecerían un 15% en el ejercicio fiscal 2026, pero el ritmo se moderaría al 10% en 2027 y al 7,8% en 2028, según estimaciones recopiladas por Bloomberg. En los últimos tres meses, las previsiones de ganancias netas para 2027 retrocedieron un 0,6%, mientras que las de facturación avanzaron un 0,7%.

Aun así, algunos inversores destacan la posición estratégica de la empresa en el negocio de la inteligencia artificial. Lu Zhang, fundadora y socia gerente de Fusion Fund, consideró que Apple puede beneficiarse de su capacidad para distribuir nuevas tecnologías entre los consumidores.

"Todas las empresas de inteligencia artificial compiten entre sí, pero cada vez que lanzan un nuevo modelo necesitan a Apple como canal clave de distribución, y en ese ámbito prácticamente no tiene competencia", sostuvo.