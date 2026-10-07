Apple prepara una nueva ola de lanzamientos: hogar inteligente, iPad y nuevas Mac

Apple prepara una nueva tanda de lanzamientos para fin de año enfocados en segmentos por fuera de la telefonía celular. Así, la compañía busca cerrar el año con una renovación de sus productos bajo el nuevo liderazgo de John Ternus.

Apple prepara una nueva batería de lanzamientos para las próximas semanas, luego de lo que fue el Apple Event 2026 donde mostró el nuevo iPhone 18 y el esperado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la historia de la compañía . Ahora, la empresa apunta a desarrollar otras áreas de su universo, como productos inteligentes para el hogar o novedades en sus líneas de iPad y Mac.

Así, la empresa de Copernico apunta a cerrar el año a puro lanzamiento. El próximo 23 de octubre será el lanzamiento oficial del iPhone Duo, aunque las preórdenes estarán abiertas desde el 16 de octubre. El equipo tendrá un precio inicial de u$s1.999 en Estados Unidos para la versión de 256 GB.

Uno de los principales focos de la nueva tanda de productos estará puesto en el hogar inteligente . Según informó Bloomberg, Apple planea presentar el 13 de octubre su estrategia para este segmento , con un nuevo centro de control, una actualización del HomePod mini y un nuevo Apple TV.

El dispositivo central, identificado hasta ahora como J490 , buscaría ampliar la presencia de Apple en los hogares inteligentes bajo el liderazgo de John Ternus, CEO de Apple. La compañía considera este mercado una oportunidad de crecimiento, aunque hasta ahora mantuvo dificultades para competir con Amazon y Google .

El HomePod mini y el Apple TV 4K mantendrían sus diseños actuales, pero incorporarían procesadores A19 o A19 Pro, que permitirían mejorar su rendimiento y soportar las nuevas funciones de inteligencia artificial de Siri. El parlante también sumaría nuevos colores, entre ellos verde y rosa , además de mejoras en sonido y conectividad. A su vez, Apple trabaja en un HomePod de mayor tamaño.

En base a filtraciones de medios especializados, se espera que la empresa presente hasta ocho nuevos dispositivos este año. En términos generales, la nueva generación de productos apunta a profundizar la integración de la inteligencia artificial en el ecosistema de Apple.

La renovación de los iPad

La renovación también alcanzaría a la línea de iPad. Entre los equipos que Apple prepara estaría un nuevo iPad mini con procesador A20 Pro y pantalla OLED.

Según informó el periodista Mark Gurman para Bloomberg, el dispositivo llegaría a las tiendas entre finales de octubre y noviembre e incorporaría una pantalla mejorada, un procesador más rápido y una cámara FaceTime ubicada en posición horizontal, como en el resto de los iPad de Apple.

La compañía también presentaría un nuevo iPad básico, equipado con el procesador A19 para mejorar su rendimiento frente a la generación anterior. De acuerdo con El País, este modelo podría sumar nuevos colores.

La apuesta por las nueva Mac

La renovación de productos alcanzaría además a la familia Mac, con nuevos procesadores y cambios en el diseño de algunos equipos. Entre las novedades estaría una nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, que se espera que mantenga el diseño actual pero sumaría mayor potencia. El iMac, por su parte, recibiría una actualización interna sin modificaciones relevantes en su aspecto exterior: conservaría su pantalla de 4,5K, incorporaría el chip M6 y sumaría nuevos colores.

La gama profesional también tendría novedades. Los MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max recibirían una actualización con un diseño más delgado, pantalla OLED táctil, mejoras en el sistema de refrigeración y nuevas versiones de esos procesadores.