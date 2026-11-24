Apple TV confirmó que la serie "Ted Lasso" tendrá una quinta temporada + Agregar ámbito en









La serie regresó este año con su cuarta temporada en agosto, tras un paréntesis de tres años, con un éxito arrollador.

Jason Sudeikis regresa cómo Ted Lasso en una quinta temporada de la serie. Apple TV

Ted Lasso, la popular serie de comedia de Apple TV, fue renovada oficialmente para una quinta temporada. El inicio de la producción está previsto para el 14 de abril.

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La renovación, que estaba pendiente desde que se estrenó el final de la cuarta temporada a principios de octubre, nunca estuvo en duda: tras cuatro temporadas, Ted Lasso sigue siendo el mayor éxito mundial de Apple TV. Jason Sudeikis regresa como protagonista y productor ejecutivo. En un episodio reciente del podcast “Talk Easy With Sam Fragoso”, Sudeikis expresó su interés en continuar durante las temporadas 5 y 6, completando así otra trilogía.

El regreso de Ted Lasso para su cuarta temporada Tras concluir la trama original de la serie al final de la tercera temporada, Ted Lasso regresó con una nueva historia: Ted vuelve al AFC Richmond para entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división. Además de Sudeikis, también regresaron las estrellas Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift, mientras que el elenco de la cuarta temporada incluyó a Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.

Ted Lasso regresó este año con su cuarta temporada en agosto, tras un paréntesis de tres años, con un éxito arrollador. Según Nielsen, el estreno de la cuarta temporada acumuló 296,6 millones de minutos de visualización entre el 4 y el 5 de agosto, convirtiéndose en el mayor lanzamiento en la historia de Apple TV, superando a todas las temporadas anteriores de la serie y a otras series populares de Apple.

Tras su debut mundial en Apple TV, el 14 de agosto de 2020, Ted Lasso ha batido récords de audiencia en la plataforma. Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia con más nominaciones al Emmy en su primera entrega, además de obtener dos premios consecutivos a la mejor serie de comedia por sus dos primeras temporadas.

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