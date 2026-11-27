Una empresa británica busca conquistar el mercado de los celulares con diseños transparentes, funciones exclusivas y precios competitivos.

La empresa fue fundada en Londres en 2020 por Carl Pei, uno de los responsables de la creación del fabricante asiático OnePlus.

Durante los últimos años, el mercado de los celulares de gama alta estuvo dominado por un grupo muy reducido de fabricantes . Apple consiguió consolidar su posición con el iPhone, mientras que buena parte de sus competidores apostaron por incorporar mejores cámaras, procesadores más potentes y nuevas herramientas de Inteligencia Artificial.

En medio de esta competencia apareció Nothing, una empresa británica que consiguió llamar la atención con una propuesta diferente . Sus dispositivos se destacan por una estética inspirada en la electrónica retro, componentes visibles y un sistema operativo con una identidad visual distinta y propia.

En julio de 2025, la firma presentó el Nothing Phone (3) , su primer dispositivo concebido para competir directamente con los modelos de gama alta . A diferencia de otros fabricantes, la empresa decidió no lanzar una nueva generación de su equipo insignia durante 2026.

El celular cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits . En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, acompañado por configuraciones de 12 o 16 GB de memoria RAM y almacenamiento de 256 o 512 GB.

En cuanto a autonomía, dispone de una batería de 5.150 mAh, carga rápida de 65 W mediante cable USB-C y carga inalámbrica de 15 W . También permite cargar otros dispositivos de manera inalámbrica, como auriculares compatibles. El apartado fotográfico está compuesto por tres cámaras traseras de 50 megapíxeles : un sensor principal, un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de tres aumentos. La cámara frontal también tiene una resolución de 50 megapíxeles.

Una de sus principales particularidades es la incorporación de Glyph Matrix, una pequeña pantalla circular en la parte trasera. Está compuesta por luces LED que permiten ver notificaciones, temporizadores, indicadores de batería y diferentes animaciones sin necesidad de prender la pantalla principal. Esta tecnología reemplazó al sistema de iluminación que caracterizó a las primeras generaciones de la marca, cuyos dispositivos contaban con tiras de luces distribuidas sobre la cubierta transparente.

Nothing Phone vs. iPhone: cuáles son las principales diferencias

Una de las mayores diferencias entre ambas marcas se encuentra en el software. Mientras que los celulares de Apple funcionan con iOS, los dispositivos británicos se basan en Nothing OS, una interfaz desarrollada sobre Android.

El sistema operativo se caracteriza por sus íconos monocromáticos, widgets personalizables y una tipografía que imita a las antiguas pantallas digitales. También permite modificar la apariencia del escritorio con mayor libertad.

Nothing incorporó la herramienta Essential Space, que utiliza Inteligencia Artificial para organizar capturas de pantalla, grabaciones de voz y anotaciones personales. El usuario puede acceder a estas funciones mediante un botón físico ubicado en el lateral del dispositivo. En comparación con el iPhone 17, ambos equipos fueron lanzados con un precio inicial de US$799 en Estados Unidos.

El modelo de Apple cuenta con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y el procesador A19. En materia fotográfica, el dispositivo estadounidense incorpora dos cámaras traseras de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 18 megapíxeles. A diferencia de su competidor británico, no dispone de un teleobjetivo periscópico independiente.

Pero Apple conserva una ventaja importante, que yace en la integración de sus dispositivos. Los usuarios que cuentan con una MacBook, un iPad o un Apple Watch pueden compartir archivos, responder llamadas y sincronizar información entre sus equipos mediante funciones propias del ecosistema.

Cuánto cuestan los celulares Nothing y qué modelos existen

Durante 2026, la compañía amplió su oferta con el lanzamiento de los Nothing Phone (4a) y (4a) Pro, dos dispositivos orientados al segmento de gama media que incorporan algunas prestaciones habitualmente reservadas para equipos más caros.

El Phone (4a) Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, una tasa de refresco de 144 Hz, una cámara periscópica de 50 megapíxeles y una estructura metálica de apenas 7,95 milímetros de grosor. El fabricante también confirmó tres años de actualizaciones de Android y seis años de parches de seguridad para este modelo.

En el mercado estadounidense, el Nothing Phone (4a) fue anunciado con un precio inicial de US$349, considerablemente más bajo que el de los celulares insignia de Apple. Su disponibilidad depende del país y de los canales de distribución habilitados por la empresa. En Argentina, los valores pueden variar según los costos de importación, el tipo de cambio y la disponibilidad de cada versión.

Fundada en 2020, Nothing consiguió superar los US$1.000 millones en ventas acumuladas durante 2024, con más de siete millones de dispositivos comercializados a nivel mundial, incluidos celulares y accesorios electrónicos.

La empresa alcanzó una valoración de US$1.300 millones en 2025 y empezó a orientar buena parte de su estrategia comercial hacia los consumidores de la generación Z, anunciando colaboraciones con Charli XCX y V de BTS.

Pese a su crecimiento, todavía existe una diferencia considerable entre ambas empresas. Según la consultora Counterpoint Research, Apple concentró el 50% de los ingresos mundiales por ventas de smartphones durante el tercer trimestre de 2026. En contraste, Nothing todavía no figura entre los cinco fabricantes con mayor participación global.