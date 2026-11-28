OpenAI contrademandó a Apple en una disputa por presuntos robos de secretos comerciales + Agregar ámbito en









Ambas firmas se demandaron por contratar empleados a los que acusó de filtrar información confidencial. Sin embargo, la firma de IA alegó que existe "un patrón de robo" del lado de su competencia.

En paralelo, OpenAI está desarrollando dispositivos personales con IA que, según en la contrademanda, podrían amenazar con "superar a Apple en lo que Apple considera su propio terreno". COMPUTERWORLD

La compañía OpenAI, creadora de ChatGPT, presentó una contrademanda contra Apple, al alegar que el fabricante del iPhone robó secretos comerciales a través de un exempleado. En su escrito, apuntó que existe "un patrón de robo" mientras el caso se remonta a julio de este año, cuando la que alegó el hurto de datos fue la firma de Steve Jobs.

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Todo se remonta a una demanda federal presentada en julio por Apple, donde denunció a la empresa de inteligencia artificial (IA) y a dos de sus empleados que anteriormente trabajaron para Apple, alegando que había participado en un "patrón de robo" de información confidencial.

Sin embargo, en una contrademanda presentada este viernes en California, OpenAI acusó a la firma de la manzana de haber sido ella la que obtuvo información confidencial mediante la contratación de un antiguo empleado. Además, se la acusó de disuadir a los proveedores de hardware de trabajar en futuros dispositivos de OpenAI.

OpenAI contrademandó a Apple por un presunto robo de secretos comerciales Apple negó las contrademandas, calificándolas de "un intento descarado de desviar la atención del fondo" de su propio caso. En paralelo, OpenAI está desarrollando dispositivos personales con IA que, según en la contrademanda, podrían amenazar con "superar a Apple en lo que Apple considera su propio terreno".

Apple negó las contrademandas, calificándolas de "un intento descarado de desviar la atención del fondo" de su propio caso. La denuncia alegaba que Apple obtuvo datos confidenciales al recontratar a un antiguo empleado que trabajó en OpenAI por seis meses. En ese sentido, la firma de Sam Altman acusó al empleado, quien según la compañía obtuvo acceso a información sobre un nuevo dispositivo y la hoja de ruta para futuros productos físicos, de enviar "decenas de documentos de OpenAI" a sus números de teléfono personales.

La firma también sostuvo que presentó los planes de OpenAI a altos cargos de la empresa de Steve Jobs "a petición de Apple". "Dado el momento en que ocurrió, ahora parece que robar esos documentos pudo haber sido la razón por la que se unió a OpenAI en primer lugar", sostuvieron fuentes de la empresa de Altman. ¿El fin del reinado de Apple? Así es el Nothing Phone, el celular que busca destronar al iPhone Durante los últimos años, el mercado de los celulares de gama alta estuvo dominado por un grupo muy reducido de fabricantes. Apple consiguió consolidar su posición con el iPhone, mientras que buena parte de sus competidores apostaron por incorporar mejores cámaras, procesadores más potentes y nuevas herramientas de Inteligencia Artificial. En medio de esta competencia apareció Nothing, una empresa británica que consiguió llamar la atención con una propuesta diferente. Sus dispositivos se destacan por una estética inspirada en la electrónica retro, componentes visibles y un sistema operativo con una identidad visual distinta y propia. En julio de 2025, la firma presentó el Nothing Phone (3), su primer dispositivo concebido para competir directamente con los modelos de gama alta. A diferencia de otros fabricantes, la empresa decidió no lanzar una nueva generación de su equipo insignia durante 2026. El celular cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. En su interior incorpora el procesador Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm, acompañado por configuraciones de 12 o 16 GB de memoria RAM y almacenamiento de 256 o 512 GB.

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