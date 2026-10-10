Acompañamiento Social y Volver al Trabajo: novedades del pago de ANSES en octubre 2026

El beneficio ya se acreditó para los titulares activos. La normativa extendió su vigencia y hay definiciones sobre 2027.

El Programa de Acompañamiento Social (PAS) mantuvo en octubre el pago mensual de $78.000 para los titulares que permanecen activos. La prestación, que nació tras la disolución de Potenciar Trabajo , tiene una situación diferente a la de Volver al Trabajo, pese a que ambos programas conservaron durante un tiempo el mismo monto.

La acreditación de octubre ya impactó en las cuentas de los beneficiarios. El pago se hace de manera directa y no cuenta con un calendario general organizado por terminación de DNI como vemos con otras prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ).

La continuidad del PAS también quedó definida para los próximos meses. En abril, el Ministerio de Capital Humano modificó la duración prevista originalmente y extendió el programa a 48 meses , por lo que su vigencia quedó proyectada hasta abril de 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

El pago de octubre de Acompañamiento Social se acreditó el lunes 5 de octubre , y alcanzó a quienes siguen incluidos en el padrón del programa. El monto confirmado es de $78.000 , sin actualización vinculada con la movilidad que ANSES aplica a jubilaciones y asignaciones familiares. La prestación tiene carácter mensual y no remunerativo .

La fecha que define la continuidad del programa es abril de 2028 . El cambio lo estableció la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en abril de este año. Originalmente, el programa tenía una vigencia de 24 meses. La nueva normativa amplió ese período a 48.

Pero la extensión no significa que todos los beneficiarios tengan garantizado el cobro de manera automática hasta esa fecha. La resolución aclara que la vigencia está sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario. Además, la percepción de los $78.000 depende de que cada titular continúe cumpliendo las condiciones exigidas.

ANSES

Quiénes mantienen la cobertura de $78.000

El cobro de octubre corresponde exclusivamente a quienes ya forman parte del Programa de Acompañamiento Social y conservan su condición de titulares. El beneficio no se extiende a los antiguos integrantes de Potenciar Trabajo.

Se contemplan tres grandes grupos. El primero está integrado por mujeres y hombres de 50 años o más que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El segundo comprende a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años. El tercero contempla a titulares que pertenecían a las antiguas unidades de gestión y quedaron incluidos en situaciones especiales del programa.

La asignación puede coexistir con ingresos del grupo familiar. La Resolución 90/2026 establece que la percepción del beneficio es compatible con ingresos de los demás integrantes del hogar. Igualmente, el titular debe respetar las condiciones que regulan su permanencia.

Qué sucede con Volver al Trabajo en octubre y qué pasará en 2027

La situación de Volver al Trabajo es distinta. El programa tuvo una vigencia de 24 meses y el Gobierno anunció oficialmente su final en abril de 2026. Según Capital Humano, la última cuota se liquidó durante ese mes.

Durante 2026 hubo una disputa judicial por la continuidad de los pagos de $78.000. Una medida cautelar había ordenado mantener temporalmente las transferencias para los beneficiarios, pero en julio la Cámara Federal de San Martín revocó esa decisión y habilitó al Gobierno a dejar de pagar la prestación.

Por eso, Volver al Trabajo no tiene un nuevo pago de $78.000 previsto para octubre 2026. El escenario tampoco cambia con el Presupuesto 2027. El proyecto contempla recursos para sostener Acompañamiento Social durante el próximo año, pero no incluye partidas destinadas a restablecer las transferencias mensuales de Volver al Trabajo.

En conclusión, los dos programas que reemplazaron a Potenciar Trabajo siguen caminos diferentes: Acompañamiento Social conserva el pago mensual de $78.000 y su horizonte llega hasta abril de 2028, mientras que Volver al Trabajo ya finalizó.