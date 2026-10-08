Beneficios ANSES en supermercados: cómo ahorrar hasta un 25% en compras en octubre

El programa alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta, con condiciones que cambian según cada local.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tienen durante octubre una serie de descuentos en supermercados de todo el país. El beneficio forma parte de Beneficios Capital Humano - ANSES y se aplica en miles de comercios adheridos, sin necesidad de inscripción previa.

La rebaja general empieza en 10% y puede llegar al 15% en algunas cadenas. A ese porcentaje se pueden sumar promociones de bancos , lo que permite alcanzar un ahorro de hasta el 25% en ciertos casos. Las condiciones cambian según el supermercado, el día de la semana, el medio de pago y el banco donde se cobran los haberes.

Durante octubre, varias de las principales cadenas del país participan del programa. Los porcentajes y límites no son iguales en todos los casos, por lo que conviene revisar las condiciones antes de ir a hacer las compras.

Josimar y Toledo ofrecen una de las mayores rebajas del beneficio general: 15% sin tope de compra . En el caso de Josimar, la promoción se concentra en los martes, mientras que Toledo aplica el descuento los jueves.

Disco, Jumbo y Vea tienen un 10% de descuento en todos los rubros, incluidas las carnes. Además, ofrecen un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza , sin tope de compra para estas promociones. Para octubre, el beneficio rige de lunes a jueves.

Coto también ofrece un 10% de descuento, con disponibilidad de lunes a jueves y sin tope de compra. La Anónima mantiene una rebaja del 10% sin límite de monto, mientras que Super CAS y FASA cuentan con el mismo porcentaje.

En Carrefour, el descuento es del 10%, con un tope de compra de $35.000. En ChangoMás, también se aplica un 10%, pero existe un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

Día funciona con un reintegro del 10%, con un máximo de $2.000 por transacción. En este caso, la promoción está disponible los lunes. Además, existen otras cadenas y comercios adheridos en distintas provincias.

Como las promociones pueden depender de la sucursal y la localidad, ANSES cuenta con un buscador para consultar los establecimientos participantes en cada ubicación.

Requisitos para acceder al beneficio de ANSES este mes

El requisito principal es ser jubilado o pensionado y pagar la compra con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se cobra el haber previsional. La promoción se aplica directamente en los comercios adheridos y, según el establecimiento, puede aparecer como descuento al momento de pagar o como reintegro posterior en la cuenta. Por eso, es importante conservar el comprobante de la operación hasta verificar que el beneficio haya sido acreditado.

No todos los beneficios bancarios son acumulables entre sí ni necesariamente pueden combinarse con cualquier promoción del supermercado. Cada entidad fija sus propias condiciones, por lo que el porcentaje máximo anunciado no significa que se aplique automáticamente a cualquier compra.

Magnific

Días de la semana y tope de descuento por compra

Los días habilitados son uno de los puntos que hay que mirar con más atención antes de hacer una compra. No existe una única jornada para todas las cadenas y algunos beneficios funcionan únicamente determinados días.