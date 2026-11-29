El último mes del año llegará con un pago adicional para muchos beneficiarios. Quiénes podrán recibirlo y cómo se depositará el dinero.

El cobro del medio aguinaldo permitirá a muchos jubilados y pensionados contar con más dinero para las fiestas.

Con la llegada de diciembre, millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán novedades en sus ingresos. Además de los aumentos mensuales previstos por la fórmula de movilidad, una parte de ellos recibirá un dinero adicional que les permitirá afrontar los gastos de las fiestas de fin de año.

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Se trata de la segunda cuota del aguinaldo, cuyo cobro está contemplado para diferentes prestaciones del sistema previsional argentino.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho que tienen tanto los trabajadores en relación de dependencia como los jubilados y pensionados. Su pago se divide en dos cuotas a lo largo del año, una en junio y otra en diciembre.

ANSES depositará el medio aguinaldo junto con los haberes de diciembre, sin necesidad de realizar ningún trámite.

En el caso de los beneficiarios del organismo previsional, el importe equivale al 50% del haber mensual más alto del último semestre , sin contar los bonos extraordinarios. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima recibirán alrededor de $226.898 adicionales en diciembre.

El dinero se depositará de manera automática junto con los haberes habituales, sin necesidad de realizar ningún trámite. Las acreditaciones comenzarán el miércoles 9 de diciembre y finalizarán el miércoles 23, antes de los festejos de Navidad.

Los 4 grupos previsionales incluidos en el pago del SAC

El derecho a percibir este ingreso adicional no depende de cuánto cobra cada persona por mes, sino del tipo de prestación que recibe. Los cuatro grupos incluidos en el pago de diciembre son:

jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

titulares de pensiones contributivas

beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Dentro de este último grupo se encuentran las personas que reciben una pensión por invalidez laboral, por vejez y las madres de siete hijos o más. En cuanto a las pensiones contributivas, también están contempladas aquellas que se otorgan por el fallecimiento de un familiar.

Los jubilados y titulares de distintas pensiones están incluidos entre quienes recibirán el pago adicional. MDZ

Qué prestaciones de ANSES no cobran aguinaldo en diciembre

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes cobran las asignaciones familiares a través del SUAF no tienen derecho al medio aguinaldo por estas prestaciones, ya que se trata de ayudas económicas que funcionan de manera diferente a las jubilaciones y pensiones.

Lo mismo ocurre con la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, la Prestación por Desempleo y los programas de asistencia social, cuyos beneficiarios continuarán con sus cobros habituales durante el último mes del año.

Sin embargo, los titulares de la AUH que todavía no presentaron la Libreta correspondiente podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre para acceder al 20% acumulado de la asignación durante el año anterior. El importe se abona una vez aprobado el trámite.