Alerta colectivos en el AMBA: más de 100 líneas reducirán sus frecuencias nocturnas a partir de hoy

La medida alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Las empresas denuncian un desfasaje de $40.000 millones y reclaman una actualización de los ingresos.

Las cámaras empresarias anunciaron una reducción progresiva de las frecuencias nocturnas desde este lunes. El recorte responde, según el sector, al atraso de los subsidios y al aumento de los costos operativos.

Las empresas de transporte público del AMBA comenzaron este lunes 19 de octubre a reducir progresivamente las frecuencias nocturnas de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional , que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.

La medida responde a un reclamo de las cámaras empresarias por la falta de actualización de los ingresos y un desfasaje económico que estiman en $40.000 millones.

La decisión fue anunciada por las entidades que representan a las compañías del sector, que advirtieron sobre las dificultades para sostener la regularidad del servicio frente al aumento de los costos operativos. La reducción comenzará por los recorridos nocturnos y podrá avanzar de manera escalonada, de acuerdo con los recursos disponibles.

El conflicto se produce mientras las empresas mantienen reclamos ante la Secretaría de Transporte de la Nación por la actualización de los costos reconocidos y las compensaciones estatales. Según las cámaras, las reuniones con las autoridades todavía no se tradujeron en medidas concretas para corregir el desequilibrio financiero.

El recorte alcanza a 104 líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El listado difundido por las cámaras empresarias incluye los siguientes servicios:

El ajuste comenzará por los servicios nocturnos y podría extenderse según la disponibilidad de recursos. El conflicto involucra a 104 líneas nacionales y mantiene en alerta a los pasajeros del AMBA.

Líneas afectadas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

La reducción de frecuencias no implica la suspensión total de todas estas líneas. Las restricciones se aplicarán de forma progresiva, con prioridad en los horarios nocturnos, mientras las empresas reclaman una solución al problema de financiamiento.

Por qué reducen las frecuencias de los colectivos

Las cámaras empresarias atribuyen la medida a un desfasaje económico estimado en $40.000 millones entre junio y octubre, que relacionan con diferencias entre los ingresos proyectados y los efectivamente reconocidos por el sistema.

Otro de los puntos centrales del reclamo es el valor del boleto mínimo de las líneas nacionales, que permanece en $742,81 desde mayo. Según las estimaciones de las empresas, el costo técnico del viaje sin subsidios asciende a $2.494,13 por pasajero, una diferencia de $1.751,32.

A ese escenario se suman los gastos en combustible, mantenimiento de las unidades, renovación de la flota y salarios. Las compañías sostienen que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir los costos y advirtieron que la situación compromete la continuidad y regularidad de las prestaciones.

Qué puede pasar con el servicio de colectivos

La reducción nocturna constituye una medida de contingencia ante el desequilibrio financiero que denuncian las empresas. El alcance de los recortes dependerá de los recursos disponibles y de las respuestas que reciban del Gobierno nacional.

Las cámaras empresarias sostienen que es necesario actualizar los ingresos reconocidos y establecer mecanismos que permitan sostener los servicios. Mientras continúan los reclamos, los usuarios de las líneas alcanzadas podrían enfrentar mayores tiempos de espera y dificultades para viajar durante la noche.

Por el momento, el anuncio se concentra en las líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. La aplicación concreta de las restricciones puede variar entre las empresas y los recorridos.