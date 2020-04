Se triplicó la cantidad de raciones que se preparan en comedores del área metropolitana de Buenos Aires

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destina unos 13 millones de kilos de alimentos -5 millones de kilos más que en diciembre de 2019- a los comedores de todo el país, precisaron fuentes de Gobierno a la agencia Telam

Pero la cantidad de personas que se acercan a los comedores a buscar su vianda de comida se triplicó, según estimaciones del Movimiento Evita, Barrios de Pie y La Poderosa, organizaciones con amplia presencia en territorio.

"Muchos vecinos tienen trabajo no registrado, changas, o son empleadas domésticas, albañiles, cartoneros, trabajan en ferias o trabajan en negro y no tienen permiso para circular; entonces no están laburando", explicó Patricia Cubria, diputada provincial por el Frente de Todos y referente del Movimiento Evita.

En este sentido aseguró que la cantidad de raciones que se preparan se "triplicó" y que "el problema de la tarjeta Alimentar" es que para utilizarla "hay que acercarse a lugares con postnet, porque los kioscos o almacenes chicos no tienen y no se puede salir".

Y señaló que "la situación en muchos barrios es una olla a presión. Los vecinos se ayudan entre ellos con una enorme solidaridad que no tiene nadie, no sólo con la comida, también se hacen trámites, se ayudan con las compras".

Por su parte, Mauro López, coordinador provincial de Barrios de Pie confirmó el aumento en la cantidad de porciones que se sirven en los comedores y remarcó que "antes iban chicos a pedir comida o tomar la leche y ahora se piden porciones para toda la familia".

"Hoy en día los comedores dan respuesta a lo que pueden, no pueden hacerlo con toda la demanda porque no cuentan con tanta mercadería", dijo el referente de la organización que en la provincia de Buenos Aires "cuenta con 980 dispositivos de asistencia".

Asimismo, contó que en cuarentena y para impedir que las personas que van a buscar sus viandas se amontonen y no respeten la distancia social obligatoria, comenzaron a repartirlas por las casas y esto "permite además tener un ida y vuelta con los adultos de las familias y así determinar las problemáticas urgente de cada barrio".

"Esta semana empezó a circular más gente, por necesidad. Los que lograron obtener el IFE recién lo están cobrando, además la inflación se comió mucho de los bonos, se vive semana a semana", detalló López.

La Poderosa, organización social que cuenta con espacios en todo el país, coincidió en que se triplicó la demanda en comedores desde el 20 de marzo -inicio del aislamiento social- y consideró que "sólo en los últimos 10 días se incrementó en un 40%".

"El gobierno de la Ciudad nos baja mercadería, pero no alcanza. Antes (de la cuarentena) salíamos a vender revistas, las que hacemos para pagar la garrafa y lo que faltaba, pero ya no podemos salir, entonces dependemos de las donaciones", compartió Victoria Rodriguez del comedor Gustavo Cortiñas, de la Villa 31, del barrio porteño de Retiro.

Por su parte, Ramona González del Merendero Carlos Bustos de la Asamblea de La Poderosa de Villa Fátima, de Villa Soldati, estimó que los alimentos que reciben "son poco nutritivos como harina, fideos, y para muchos de los pibes del barrio ésta es la única comida del día".

La organización estimó unos 4.000 comedores en la Ciudad, entre los habilitados y "los no oficiales", en tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño precisó que distribuye comidas en 562 puntos entre: Comedores (471), Centros de Primera Infancia (75) y Jardines Comunitarios (16).