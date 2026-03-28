Nestlé denunció el robo de 12 toneladas de chocolates KitKat en Europa + Seguir en









La firma KitKat detalló que se trata de más de 400.000 unidades desaparecidas durante un traslado en camión. El viaje estipulado era de Italia a Polonia y advirtieron posibles faltas de cara al festejo de Pascuas.

Fueron hurtadas 12 toneladas en total del famoso chocolate. Kitkat

La compañía de alimentos Nestlé denunció este sábado el robo de 12 toneladas de su golosina de chocolate KitKat en Europa, como previa a los próximos festejos de Pascuas. La desaparición se dio durante un viaje en camión de distribución, con ruta desde Italia a Polonia, y la marca advirtió que esto podría generar escasez de cara a la celebración.

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La firma KitKat confirmó en un comunicado enviado a la AFP que "un camión que transportaba 413.793 unidades de su nueva gama de chocolates fue robado durante el transporte en Europa". El cargamento, con un peso de unas 12 toneladas, desapareció la semana pasada mientras viajaba entre centros de producción y distribución.

"Siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat. Pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se han 'tomado un descanso' con más de 12 toneladas de nuestro chocolate", sostuvo un portavoz de la marca.

NESTLE EDIFICIO.jpg La multinacional Nestlé está en medio de un plan global de recorte de gastos. Nestlé denunció el robo de de chocolates KitKat La firma advirtió que "el robo podría provocar escasez de KitKats" y que sus consumidores "podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua". El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto.

KitKat no especificó dónde desapareció la mercancía, pero indicó que "el vehículo y su contenido siguen sin aparecer". "Las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro", agregaron.

La marca de chocolates advirtió que las barras robadas "podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos" y señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra. "Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada", indicó. El adiós definitivo a una histórica fabrica de golosinas: millones en deudas imposibles de pagar El cierre de una empresa centenaria siempre deja algo más que números en rojo. En este caso, se trata de una tradicional productora de caramelos de Estados Unidos que, después de más de cien años de trayectoria, anunció que no pudo sostener su estructura frente a un escenario económico adverso. La protagonista de esta historia es Primrose Candy Company, fundada a comienzos del siglo XX y especializada en caramelos tradicionales. La empresa presentó una declaración de quiebra tras acumular deudas que, según trascendió en medios estadounidenses, resultaron imposibles de afrontar.

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