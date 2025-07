Apareció asfixiado un reconocido historiador en su casa de José C. Paz e investigan un crimen

El reconocido historiador Alberto Julio Fernández fue asesinado en su casa en José C. Paz a sus 75 años durante la madrugada del domingo. Las primeras pericias de la escena del crimen revelaron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y los investigadores sospechan que el homicida habría usado una bufanda, que la víctima tenía puesta cuando lo encontraron.

A la espera de que se confirmen los resultados de la autopsia, por el momento no se observaron otras lesiones en el cuerpo del historiador, que estaba en el dormitorio junto a la cama , sobre el suelo, vestido pero con los pantalones y la ropa interior bajos.

Por otro lado, no había signo de violencia en los accesos a la vivienda y los vecinos afirmaron que no se escucharon ruidos extraños ni gritos. Había desorden en el cuarto en el que se encontraba la víctima y si bien todos los bienes de la casa estaban intactos, no se pudo encontrar el celular de la víctima.