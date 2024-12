ARCA: cuál es el nuevo impuesto de la ex AFIP y cómo se puede evitar

Desde que asumió como presidente de la Nación, Javier Milei implementó varios cambios a la hora de realizar transacciones bancarias. En este caso, quienes no cumplan con unos requisitos, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá retener un monto de hasta 5% de las transferencias que reciba el usuario .

Transferencias: ARCA cobrará retenciones si no cumplís con este requisito

Para que el organismo no cobre a los usuarios este importe extra, estos deberán estar registrados en los regímenes tributarios de ARCA y presentar sus declaraciones juradas de los ingresos en el tiempo establecido. Quienes cumplan con estos, el porcentaje habitual será del 1,5%, pero para quienes no lo hagan, la ex AFIP podrá cobrar hasta un 5% de Ingresos Brutos.