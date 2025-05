AUH de ANSES: cuánto cobro en junio 2025 según mi cantidad de hijos

AUH ESCOLAR 2.jpg

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

Para poder acceder a este beneficio, es necesario que el titular no cuente con un empleo registrado o que sus ingresos no pertenezcan a una actividad laboral formal. Esta ayuda se entrega por cada hijo menor de 18 años o, en caso de tener un hijo con discapacidad, no hay límite de edad. Su objetivo es garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y a las necesidades imprescindibles como una buena alimentación.