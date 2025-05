Javier Milei elogió a los evasores fiscales y cuestionó a los contribuyentes: "Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema"

"Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema", lanzó Milei en referencia a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y sostuvo que no piensa premiarlos ni compensarlos. “Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos", remató.

Blanqueo sin impuestos y sin preguntas

dolares colchon blanqueo "Dólares bajo el colchón": el presidente indicó que la medida será anunciada una vez que esté jurídicamente blindada. Depositphotos

Sin brindar detalles técnicos, Milei explicó que la clave del nuevo mecanismo es que "nadie pregunte de dónde vienen los dólares". “A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, dijo. Y aclaró que no le preocupa que esos fondos puedan provenir de delitos: "Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía".