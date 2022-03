Marco Lavagna adelantó que los resultados del Censo 2022 estarán "en tiempo récord"

https://twitter.com/Censo2022/status/1504144652076728320 ¡Empezó el #Censo2022!

Hasta el 18 de mayo vas a poder autocensarte en https://t.co/o15Mc66jZx.



¡En el video te mostramos el paso a paso! Es muy rápido y fácil . pic.twitter.com/FEhgxvp1GY — Censo 2022 (@Censo2022) March 16, 2022

Lavagna también resaltó que "la recepción que hemos tenido del censo digital hasta ahora ha sido muy buena". "Hoy se cumplen dos semanas de la habilitación y ya tenemos casi 3 millones de personas que lo completaron, es decir, casi un 1 millón seis mil viviendas registradas", acotó respecto del censo digital que comenzó el 16 de marzo.

En ese sentido precisó que "en Tucumán son 25 mil viviendas que han completado el censo digital", mientras en Córdoba "unas 220.000, más de 85.000 viviendas, ya lo completaron y con el correr de las semanas va a ir subiendo".

https://twitter.com/Censo2022/status/1508541813409431557 ¿Estás por completar el #CensoDigital?



El director de @INDECArgentina, @MarcoLavagna responde consultas sobre el Código Único de la Vivienda y el comprobante de finalización del cuestionario censal. Mirá . pic.twitter.com/CgNllQEFFA — Censo 2022 (@Censo2022) March 28, 2022

El economista, docente y exdiputado nacional valoró que "la importancia de hacer el censo digital es que posibilita a las personas elegir cómo participar y para nosotros lo más importante es que la totalidad de la población participe, porque eso nos permite tener una información para la planificación de los próximos diez años".

Y, aclaró que "el 18 de mayo, día del censo, las personas deben permanecer en sus hogares para entregar el código de completamiento al censista, si lo hicieron de forma digital".

https://twitter.com/Censo2022/status/1507826484135747584 El #CensoArgentino de 1970 fue el primero a cargo de @INDECArgentina y arrojó una novedad en la cantidad de varones y mujeres en el país .

Mirá . pic.twitter.com/SWDN4upaQo — Censo 2022 (@Censo2022) March 26, 2022

"Esta alternativa digital nos va a permitir reducir los tiempos del operativo de campo, tener un mayor resguardo en términos de distanciamiento social ya que todavía estamos en contexto de pandemia", sostuvo y reiteró "lo más importante es que toda la población participe ya sea de forma digital o tradicional".

Lavagna afirmó que en el INDEC estaban "muy entusiasmados" porque los resultados del censo 2022 "van a estar en tiempo récord" al indicar que "en un año y medio vamos a tener la totalidad de datos procesados".

https://twitter.com/Censo2022/status/1507003708747354117 Gracias al Censo nos #Reconocemos. Te invitamos a redescubrir lo que el Censo 2010 relevó sobre la región Metropolitana . pic.twitter.com/lWWPcGz3LO — Censo 2022 (@Censo2022) March 24, 2022

En esa misma línea, el funcionario destacó que "es muy importante el Censo Digital para darle a la población distintas herramientas para que puedan participar, es un deber cívico, pero lo más importante para nosotros es que participen, de esta forma la gente elige de qué forma prefiere hacerlo".

Asimismo, pidió a "los que decidan hacerlo (de esa forma), no esperen hasta último momento" y aclaró que "no es obligación hacerlo digital, tienen la opción de esperar al censista el 18 de mayo" de manera presencial. "Cuando decidimos lanzar un censo digital no teníamos mucha información de cómo iba a ser recibido por la población, pero hasta ahora los resultados vienen siendo muy buenos", agregó.

https://twitter.com/Censo2022/status/1506371388575211524 ¿Por qué es útil completar el Censo digital? Vos y tu hogar eligen cuándo censarse, agilizás el trabajo de la persona censista, cuidás tu salud, la de tu familia y la de las personas censistas. — Censo 2022 (@Censo2022) March 22, 2022

Lavagna recordó que la modalidad digital estará habilitada hasta las 8 del miércoles 18 de mayo, "que es el momento en el que los censistas van a empezar a recorrer vivienda por vivienda". Y respecto del operativo que se desplegará ese día, ya declarado feriado nacional, indicó que intervendrán aproximadamente 600 mil personas, para cubrir 17 millones de hogares.

"Esto implica una logística y coordinación muy fuertes, con las provincias y municipios. El objetivo es poder contar a todas las personas que viven en nuestro territorio", dijo el funcionario.

https://twitter.com/Censo2022/status/1506005494930055170 El #CensoArgentino de 2010 fue el primero que relevó la descendencia afro. Incluyó la pregunta en el cuestionario ampliado, que se aplicó a una muestra de las viviendas. Se estimó que 0,4% de la población se reconoció afrodescendiente. pic.twitter.com/fKTLEZCRJN — Censo 2022 (@Censo2022) March 21, 2022

Asimismo, explicó que "los censos nos permiten tener la foto exacta de quiénes somos. Saber sobre nuestras raíces, sobre los servicios públicos, sobre cuestiones de identidad de género, salud, situaciones laborales. Permite obtener información estructural para pensar políticas públicas a largo plazo".